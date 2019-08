La ministra de Sanidad y representantes de las comunidades autónomas se reúnen para abordar el brote de listeriosis

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y los consejeros de Salud de las comunidades autónomas se reúnen esta tarde para intercambiar información sobre el brote de listeriosis y, en concreto, sobre cómo afecta a cada uno de los territorios y las medidas que están adoptando.



El que tendrá más información sobre la mesa será el consejero andaluz, Jesús Aguirre, ya que su comunidad es la afectada fundamental del brote que ha costado la vida al menos a una persona y se investiga una segunda muerte, la de un enfermo terminal con presencia de la bacteria.



Aguirre comunicará a la ministra y las comunidades los últimos datos que tendrá sobre este brote que se originó en la fábrica de la empresa Magrudis, ubicada en Sevilla, donde se elaboró la carne de la marca La Mechá, que ha dado positivo a la bacteria listeria.



Aunque no ha sido solo ese alimento, tal y como han constatado los análisis preliminares a los productos de la fábrica: también estaban contaminados el lomo al jerez y el lomo a la pimienta, y la carne que esta empresa distribuyó a otra, Comercial Martínez León, que luego comercializó como marca blanca.



Según las últimas informaciones que la Junta le ha transmitido a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Sanidad, los establecimientos que vendían esta marca blanca, que estaba mal etiquetada, ya no comercializan este alimento y todos ellos, que han sido informados del problema, están ubicados en diversos municipios de la provincia de Sevilla.



La Junta ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla a Comercial Martínez León para que investigue si comercializó carne mechada de Magrudis reenvasándola y sin indicar cuál era el proveedor del producto que llegaba finalmente al consumidor.



Todos los productos de Magrudis están bajo vigilancia, pero también los consumidores están mirando con lupa cómo se ha gestionado este brote de intoxicación alimentaria asociado al consumo de esta carne y que la Junta le notificó al Ministerio el pasado día 16.



La organización de consumidores Facua estudia ampliar la querella que presentó en los juzgados de Sevilla contra la empresa Magrudis SL por un posible delito contra la salud pública para incluir a la Junta de Andalucía.



También la organización ha pedido la dimisión de Jesús Aguirre por lo que consideran que ha sido una "nefasta" gestión del brote y por la "sucesión de errores y falsedades" realizadas por la Consejería andaluza de Salud a lo largo de la última semana.



Los afectados por la bacteria ya superan los 200 y sólo en Andalucía hay 192. En las últimas horas se han confirmado tres nuevos casos de infección en Sevilla y Cádiz.



La mayoría de estos casos se localizan en la provincia de Sevilla, 157 (81,6 %), seguida de Huelva (17 casos), Cádiz (10), Málaga (4) y Granada (4).



En las provincias de Almería, Córdoba y Jaén no hay casos confirmados.



El número de pacientes ingresados en los hospitales públicos el sábado, con sospecha de infección por listeriosis era de 77 (frente a los 82 del día anterior), 11 de ellos confirmados.



De ellos, 28 eran mujeres embarazadas (32 el día anterior) y tres pacientes permanecían ingresados en unidad de cuidados intensivos (UCI).