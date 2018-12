Santa Lucía se pone a la cabeza contra el déficit de la Policía Local en Canarias

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, se ha puesto las pilas y es el primero de toda Canarias en luchar contra el déficit de la Policía Local. Con la entrada en vigor del decreto que permite adelantar la edad de jubilación de los agentes municipales hasta los 59 años, más de 300 efectivos se retirarán. Esto, unido a las 700 plazas que están vacantes en la actualidad, en el Archipiélago quedan libres más de 1.000 plazas de policías locales, una situación que inquieta a los Consistorios canarios debido a la falta de personal para poder convocar una oferta de empleo público.

Este miércoles, Santa Lucía de Tirajana, convocó una mesa extraordinaria para añadir a la oferta pública de empleo de policías locales, que existe desde hace años pero no se ha podido convocar, dos plazas de agente y una de oficial que previsiblemente se jubilarán en 2019. La propuesta fue aprobada por unanimidad. La concejala de Recursos Humanos, Nira Aldúan (NC), explica que aunque la nueva regulación ya venía establecida en la Ley General de Presupuestos, cuando el ayuntamiento convocó la primera oferta pública de empleo no pudieron incorporar esas plazas porque no estaba la normativa específica. Fue el pasado viernes, después del Consejo de Ministros, cuando se publicó la orden.

La situación de la Policía Local en Canarias en la actualidad es complicada. Un 60% de los ayuntamientos del Archipiélago no tienen vigilancia por las noches debido a la falta de policías. Se cierran las comisarías y hasta el día siguiente no tienen servicio, en caso de necesitar la actuación de los agentes se desplaza una patrulla del municipio más cercano.

En el caso de Gran Canaria, la seguridad presenta “serias deficiencias” según ha denunciado en varias ocasiones el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Guía, La Aldea de San Nicolás, Teror y Valleseco, cuentan únicamente con 134 policías para cubrir los servicios de seguridad a más de 122.000 habitantes.

Solo en la isla redonda hay 347 plazas vacantes. Una cifra que aumentará con la nueva normativa, que estima que se jubilaran 140 policías locales. El portavoz de la Agrupación de la Policía Canaria de CCOO, Carlos Lemes, asegura que han advertido a todos los ayuntamientos canarios y al Ejecutivo regional para que empiecen a buscar soluciones.

Patrulla de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. (POLICIALPA.ES)

Con Santa Lucía de Tirajana a la cabeza, parece que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el de San Cristóbal de La Laguna “también están trabajando muy rápido para sacar una nueva oferta pública de empleo con las personas que se jubilan”, señala Lemes.

Alduán aclara que la intención del Consistorio de Santa Lucía de Tirajana es sacar la convocatoria cuanto antes ya que tienen necesidad de cubrir esas plazas de policía. El problema radica en la falta de personal “tan grande” que existe en los ayuntamientos. “Ahora mismo no tenemos el personal de recursos humanos que se necesita para sacar todas las convocatorias que queremos sacar”, insiste, por ello “no podemos dar una fecha”.

Desde los consistorios se lleva tiempo solicitando al Gobierno de Canarias que convoquen oposiciones por isla, ya que el problema es de toda Canarias. “Cuando un ayuntamiento convoca, se está llamando a la misma gente porque están opositando para tener un empleo público. Lo lógico sería que el Gobierno de Canarias, un órgano competente en la materia, colaborase con las administraciones locales”, señala la edila nacionalista.

El sindicalista explica que desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias se ha manifestado a todos los municipios la necesidad de convocar los procesos selectivos y oposiciones para cubrir todas las plazas que quedarán libres en los próximos meses. Sin embargo, hasta el momento, no han mostrado ayuda para que los ayuntamientos, sobre todos los más pequeños de las islas, puedan realizar esa oferta pública de empleo. “Es una administración mucho mayor que tiene los medios para hacerlo, los ayuntamientos nos los tenemos”, recalca Alduán.

Ahora, con el ejemplo de Santa Lucía de Tirajana, desde CCOO esperan que el resto de ayuntamientos secunden la medida y comiencen a salir las ofertas de empleo público para policías locales en todas las islas.