Nueve firmas consagradas despliegan su creatividad y sofisticación en la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria

La diseñadora Guillermina Baeza escogió la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria para presentar su colección del próximo verano y lo hizo en un espectacular desfile individual que se sumó al despliegue de creatividad y sofisticación que mostraron otras nueve consagradas marcas canarias, nacionales e internacionales.

La firma de baño Guillermina Baeza, que trasladó a los asistentes a los icónicos años noventa gracias a un guiño a las prendas más emblemáticas de sus casi cincuenta años de trayectoria, participó por segunda vez en esta pasarela organizada por el Cabildo de Gran Canaria y en la que Ifema ha asumido el desarrollo estratégico y la dirección artística para situarla como referente en el calendario internacional.

Segundo día de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria. Alejandro Ramos

En la segunda jornada de la Semana de la Moda en Expomeloneras exhibieron sus creaciones los diseñadores invitados Gottex, Ory, Livia, All That She Loves y Holas Beachwear, además de Diazar, Laut Apparel, Carlos San Juan y Maldito Sweet.

Además, a la pasarela de este viernes asistieron como invitados Marta Lozano (800K), Teresa Andrés (510K) y María Cortés (72K), junto al estilista Josie y el director creativo de Palomo España, Alejandro Gómez Palomo. También desfilaron destacados modelos como Malena Costa, Juan Betancourt, Lucía Rivera, Begoña Martín, Palito Dominguín, José Lamuño y el canario Daniel Rodríguez.

La sofisticación de las marcas consagradas

Los desfiles comenzaron con la marca icónica de traje de baño Gottex, que presentó una colección versátil y de opciones glamorosas para todas las mujeres. Desde diseños clásicos a cortes más modernos y arriesgados, la firma incorpora nuevas técnicas, además de gran variedad de texturas y materiales.

La identidad cultural de La Palma estuvo presente en la pasarela de la mano de Diazar, firma del colectivo Isla Bonita Moda, con una colección inspirada en el reconocido carnaval de Los Indianos. En sus prendas para hombre y mujer, confeccionadas artesanalmente, predomina el blanco, beige y tonalidades muy claras de discretos tonos pastel, únicamente interrumpidos por detalles y colores energizantes.

Seguidamente, exhibió sus creaciones la firma invitada Ory, que tras medio siglo continúa a la cabeza de las marcas de referencia en el sector baño mujer con su perfecto patronaje y sus diseños de marcada tendencia. En su nueva colección presentó estampados tropicales con colores vivos, donde predominaban el azul, el verde y los tonos rojizos, a los que se sumaron reminiscencias orientales gracias a motivos florales y una gama cromática de gran luminosidad. Para las más atrevidas, la marca reinterpretó también los estampados animales en esta colección.

Por su parte, Laut Apparel presentó su nueva colección L-21, inspirada en el mar, el sol y el viento de Pozo Izquierdo. Sus propuestas para la mujer destacaron por la fluidez de los tejidos, con prendas fácilmente combinables y cómodas, de inspiración ‘athleisure’ (informal pero elegante). El diseñador Nisamar Carrero, que atesora cinco colecciones en su trayectoria, cuatro de ellas de baño y una de ‘prêt-a-porter’, mostró diseños para una mujer independiente, elegante y sorprendente.

Segundo día de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria. Alejandro Ramos

Y a las 18.00 horas, irrumpió en la pasarela el universo creativo del diseñador canario autodidacta Carlos San Juan, con una colección de prendas de líneas atrevidas y sensuales inundadas de luz, colores turquesa y coral, combinadas con piezas doradas que le aportaron un estilo lujoso y exclusivo. Es, sin duda, moda baño para lucir en el eterno verano isleño.

Tras Carlos San Juan, salió a la pasarela otra de las marcas internacionales invitadas a esta edición, Livia, para mostrar la colección Maison Colonial para mujer. Sus diseños están impregnados de la esencia de la Riviera Francesa y el estilo colono de Saint-Berthelemy, con colores suaves y líneas seductoras. Se trata de una combinación de diseños contundentes y nuevas formas dinámicas y orgánicas que aportan frescura a las prendas de esta marca con más de medio siglo de trayectoria.

Segundo día de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria. Desfile de Livia. Alejandro Ramos

Por su parte, All That She Loves, también invitada como marca consolidada, estrenó el siguiente bloque de desfiles con su colección Kraft & Dye 2.0 SS20, una elegante muestra de la técnica de teñidos y nudos que se han convertido ya en su sello desde sus orígenes en 2016. En este desfile individual, la firma mediterránea que apuesta por una moda sostenible, mostró sus estilos de superposición, como bikinis encima de bikinis, y en sus prendas destacaron tonalidades que abarcaron desde el blanco al verde, pasando por el limón, lavanda y coral.

Seguidamente llegó el turno de Guillermina Baeza, una de las diseñadoras invitadas a esta edición con más peso en el mundo de la moda española, que presentó una colección con colores flúor, naranja y brillos. Sus creaciones fueron todo un guiño a las prendas más emblemáticas de la firma, unidas a nuevas formas e incorporando las iniciales de la marca como toque clásico y contemporáneo a la vez, sin renunciar a la sensualidad y a la comodidad.

Baeza dio paso a la nueva colección de Holas Beachwear, la sexta en la historia de la consolidada firma internacional, que destacó con una propuesta original y divertida para hombres atrevidos inspirada en paraísos tropicales. Sus bañadores, realizados bajo criterios de calidad en los tejidos y en la confección, aportan un imaginario de marca muy particular que le ha convertido en referencia.

Para culminar, aparecieron en escena los modelos ‘curvi’ de la mano de Maldito Sweet y la directora creativa de la marca, Nicole Mentado Burman. Sus nuevas creaciones están pensadas para una mujer contemporánea, cosmopolita y muy provocativa que quiere expresar algo nuevo e inesperado con su estilo. La propuesta de esta firma grancanaria destacó por contar con prendas elaboradas con materiales combinados como lycras, transparencias, plumas y abalorios.

Patrocinios y colaboraciones

Los patrocinadores de esta edición son Expomeloneras del Grupo Lopesan y Audi Canarias, a través de la empresa Domingo Alonso, Heineken, que distribuye la empresa Insular Canarias de Bebidas, L´Oreal Professionnel y José Luis de las Heras, además de L´Oreal Paris, Fund Grube, la heladería Helamore e Iberia Express.

Esta edición además dispone de una aplicación software para dispositivos móviles o tabletas que permite una mejor y más rápida visualización de la información del evento y a la que se podrá entrar con código QR. La ‘app’ de Moda Cálida ha sido desarrollada por Audi Canarias, a través de la empresa Domingo Alonso, como marca patrocinadora.

La pasarela cuenta con una sala de prensa virtual desde donde los medios de comunicación pueden acceder a vídeos y fotografías de los desfiles, alojada en la web de Moda Cálida. Además es retransmitida en directo vía streaming en misma página.