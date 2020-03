El sindicato Sepca denuncia que los profesionales sanitarios no pueden enfrentar al COVID-19 sin protección

El sindicato Sepca denuncia que los profesionales de la Sanidad canaria no puede hacer frente al COVID-19 sin protección. "Del propio personal que está en contacto con pacientes que han dado positivo en el virus, a unos se les hace la prueba y a otros no. En iguales condiciones, a unos se les pauta cuarentena y a otros no", subraya el comunicado. "La situación es tan grave que el personal que ha estado en contacto con esos pacientes sigue realizando sus funciones sin saber si son o no

positivos".

Además, Sepca asegura que la propagación del virus es en este momento "incalculable" ya que existe un crecimiento de casos positivos diagnosticados y otros posibles sin diagnosticar por no realizarse las pruebas oportunas. El sindicato sostiene que a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, "parece que se le ha tragado la tierra". "No la vemos por los centros donde se trabaja sin recursos materiales para protegernos y proteger de contagios. España estaba pendiente de sus actuaciones en el primer caso (en La Gomera), y ahora es Canarias quien no es capaz de tomar decisiones extremas", lamentan.

"Suspenda toda la actividad no urgente en la Sanidad y salga a decirle a la población que en los hospitales y centros de salud no puede garantizarse que no se contagien porque no hay material necesario para proteger ni a la ciudadanía ni al personal", pide Sepca a la consejera. "Diga también la cantidad de personal que está en aislamiento domiciliario y el que sigue trabajando habiendo estado en contacto con casos de riesgo", exige la organización.

Según el sindicato, los Departamentos de Prevención y Salud Laboral no dan abasto para atender al personal afectado y mucho menos tienen tiempo de formarles e informarles, por lo que ven necesario más personal. "Parece que aún en estos momentos les preocupan más las listas de espera que la pandemia mundial", critican.

"¿A qué esperan? ¿A estar en una situación igual o peor que en Madrid para tomar las medidas drásticas? ¿O pretenden seguir la línea británica? Señora consejera, ahora sí le tenemos que pedir, por el bien de la sociedad canaria, que demuestre que está preparada para afrontar con eficacia inmediata esta situación", asevera Sepca.