El Servicio Canario de la Salud hace un llamamiento a sanitarios que quieran prestar sus servicios

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento a médicos y enfermeros interesados en prestar servicios en caso de agotamiento de listas de empleo durante la situación de crisis sanitaria por el COVID-19.



De esta forma, se ponen en marcha diferentes medidas dirigidas a la eventual futura necesidad de contratación de personal sanitario, indica la Consejería autonómica de Sanidad en un comunicado.



Entre estas medidas está la contratación de profesionales sanitarios que realizaron las pruebas selectivas en 2018 para el acceso en 2019 a plazas de formación sanitaria especializada para médicos y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza.



También figura la contratación de profesionales sanitarios con títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, que no dispongan de título de especialista pero que hayan sido evaluados positivamente por el Comité de Evaluación o que hayan superado la parte teórica en las pruebas reguladas en el Real Decreto 459/2010 de 16 de abril.



Además se ofrece la incorporación voluntaria de profesionales sanitarios jubilados, médicos y enfermeros menores de 70 años o nombrados eméritos, que podrán compatibilizar el disfrute de la pensión de jubilación con la prestación de servicios en los centros sanitarios.