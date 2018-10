El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias denuncia la concesión de la Orden del Mérito Policial a "un secretario"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera "sangrante" que se haya otorgado una medalla roja pensionada de forma vitalicia con un 10 % del sueldo a un inspector jefe que, a su juicio, "ha pasado buena parte de su vida profesional como secretario y que tampoco fue comunicada a los representantes de los policías". "¿Había algo que ocultar en su tramitación?", se pregunta el SUP que no asistirá a los actos organizados para celebrar el día del cuerpo en Canarias.

El SUP subraya que, de las 119 medallas concedidas este año, "más de 30 no han pasado por ninguna de las reuniones que la norma obliga a mantener con los sindicatos representativos".

Asimismo, tacha de "vergonzoso" que no se haya concedido el ingreso en la Orden al Mérito Policial a un agente que salvó la vida a un ciudadano que fue agredido con 18 puñaladas. "Felicitamos a aquellos compañeros que, muy a su pesar, tienen que compartir su merecida medalla con las de los amigos de los jefes. Por todo lo explicado anteriormente, no asistiremos a los actos del Día de La Policía", remarca el SUP.