Sitapha Savané, asqueado tras una entrevista en la que se le atribuía falsamente haber sido detenido por ser negro

El exjugador de baloncesto Sitapha Savané ha reconocido a esta redacción sentirse “asqueado” tras la última entrevista concedida al periódico El Español, medio que le atribuyó falsamente haber sido detenido por ser negro durante una conversación en la que, entre otros asuntos, se habló de las oleadas de protestas contra el racismo iniciadas en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd.

Hola @elespanolcom !

La policía NUNCA me ha DETENIDO.

Se me ha PARADO mucho en coche o aeropuertos y pedido la documentación, sin razón aparente (siempre pregunto).

CLICKBAIT con este tema, en estos momentos, lamentable !!!

(Segunda vez que me la lían así. No habrá tercera) https://t.co/YXdhZPxD74