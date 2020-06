Telde abrirá el martes los parques infantiles con normas para su uso

Los parques infantiles de Telde abrirán el próximo martes pero con nuevas normas para su uso, tras concluir la noche de este sábado el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus y comenzar este domingo la nueva normalidad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.



El área de Parques y Jardines ha establecido un protocolo con las medidas de higiene y protección que deberá seguir la población para hacer un buen uso de los mismos. El Ayuntamiento ha indicado que la pasada semana inició un plan de limpieza, desinfección y acondicionamiento de las 93 áreas infantiles de las que dispone el municipio con el objetivo de hacerles una puesta a punto de cara a su reapertura y garantizar así “ la seguridad de los usuarios”, ha indicado el edil responsable del área, Álvaro Monzón.



“Es importante que exista compromiso y responsabilidad por parte del conjunto de la sociedad para que todos y todas respetemos las normas establecidas, atendamos a las normas de prevención e higiene para que podamos continuar haciendo uso de las infraestructuras sin que ello suponga un riesgo para la salud”, ha apuntado el concejal.



Según las nuevas normas, los menores deben lavarse adecuadamente las manos antes y después de usar los aparatos; el uso de mascarillas es obligatorio para los niños y niñas de 6 años en adelante cuando no se puede respetar la distancia de seguridad; y la mascarilla para edades comprendidas entre los 3 y los 6 años queda a criterio de sus padres o responsables.



Conforme al nuevo protocolo de seguridad, el uso de mascarilla para menores de 0 a 3 años no es obligatorio y se deben evitar las aglomeraciones, no más de 20 personas.



El Ayuntamiento también reabrirá los juegos de calistenia, rocódromos y biosaludable de los parques urbanos de Telde y recomienda el lavado de manos tanto antes como después de usar los aparatos.



Por otra parte, el área de barbacoa del parque de La Condesa y Jaime O´shanhan, más comunmente conocido como el parque de Las Mil Palmeras, permanecerá cerrado junto al merendero de Melenara por recomendaciones técnicas, señala la nota.