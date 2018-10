Temperaturas sin cambios y lluvias débiles este martes

Los cielos nubosos predominarán este martes en Canarias, con apertura de claros en vertientes sur, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Lluvias en general débiles en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve, más intensas al final del día.



Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado.



En el mar habrá componente noreste fuerza 4 o 5 rolando a norte o noroeste 3 a 5 de madrugada. Marejada con áreas de fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 3 metros disminuyendo a 2 metros. En costa sur, variable 2 a 4 y marejadilla. Lluvia.



PREVISIÓN POR ISLAS:



LANZAROTE



Predominio de cielos nubosos, con algunos claros en horas centrales. Lluvias en general débiles, más intensas al final del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios. Viento del noroeste moderado.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Arrecife 16 24



FUERTEVENTURA



Predominio de cielos nubosos, con algunos claros en horas centrales. Lluvias en general débiles, más intensas al final del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios. Viento del noroeste moderado.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Puerto del Rosario 16 24



GRAN CANARIA



En el norte e interior, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, más intensas al final del día. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas con pocos cambios. Viento del noroeste moderado. Brisas en las costas sur, este y oeste.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 19 24



TENERIFE



En el norte, noroeste e interior, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, más intensas al final del día. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios. Viento del noroeste moderado. Brisas en las costas sur y este.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Santa Cruz de Tenerife 18 24



LA GOMERA



En el norte e interior, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, más intensas al final del día. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado. Brisas en la costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



San Sebastián de la Gomera 19 25



LA PALMA



En el norte, este e interior, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, más intensas al final del día. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas máximas en ligero ascenso, en especial en el interior, y mínimas sin cambios. Viento del noroeste moderado. Brisas en la costa sudeste.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Santa Cruz de la Palma 17 23



EL HIERRO



Predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, más intensas al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado. Brisas en la costa sudeste.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Valverde 14 20