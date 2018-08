Temperaturas con pocos cambios este jueves

Este jueves el cielo estará nublado en el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, con posibles lloviznas a primera y última hora del día, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana en Canarias.



Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en descenso y el viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte.



Con respecto al estado del mar, no hay avisos para las próximas veinticuatro horas, aunque se espera marejada o fuerte marejada en las costas de todas las islas.



Según la Aemet, la previsión para mañana por islas es la siguiente:



GRAN CANARIA



En el norte, nuboso a cubierto, con probabilidad baja de lloviznas durante la madrugada y últimas horas. En litoral sur, poco nuboso a despejado, con algún intervalo de nubes bajas en las primeras horas. En zonas altas por encima de unos 800-1000 metros, despejado. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste. Viento en régimen de brisas en costas norte y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 24



LANZAROTE



En el norte, nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el sur, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas del interior.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 21 27



FUERTEVENTURA



Poco nuboso a despejado, con intervalos de nubes bajas en los litorales este y oeste durante las primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas del interior y península de Jandía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 20 26



TENERIFE



En el norte, nuboso a cubierto, con probabilidad baja de lloviznas durante la madrugada y últimas horas, principalmente en la fachada norte de Anaga. En el resto del litoral y en zonas altas por encima de unos 800-1000 metros, despejado. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en punta noroeste y vertiente sudeste. Viento en régimen de brisas en costas norte y oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 28



LA GOMERA



Intervalos nubosos en el norte por debajo de unos 900 metros, abriéndose amplios claros en horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del norte, con intervalos de fuerte en puntas oeste y este. Viento en régimen de brisas en costas norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 22 28



LA PALMA



En el norte y este, nuboso a cubierto, con probabilidad baja de lloviznas durante la madrugada y últimas horas, principalmente en el nordeste. En el resto del litoral y en zonas altas por encima de unos 800-1000 metros, despejado. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en puntas noroeste, costa sudeste y en El Paso. Viento en régimen de brisas en costas nordeste y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 20 24



EL HIERRO



Intervalos nubosos en el norte por debajo de unos 900 metros. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en punta noroeste y vertiente este. Viento en régimen de brisas en costas norte y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 20 24



EFE