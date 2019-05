Menos calor y vientos de hasta 70 kilómetros por hora este domingo

Los claros y las nubes, que incluso podrían dejar alguna lluvia en zonas del norte, se alternarán en Canarias este domingo, cuando se prevén vientos fuertes, que podrían llegar localmente a 70 kilómetros, y un ligero descenso de temperaturas.



La máxima llegará, así, a 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 22 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 18 en las dos capitales del archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia viento del nordeste que será fuerte en varias zonas, sobre todo al sureste y noroeste de distintas islas.



También se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 4 y 6, pudiendo llegar ocasionalmente a 7, y habrá fuerte marejada con áreas de mar gruesa y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:



Lanzarote



Predominio de cielos nubosos, con apertura de algún claro por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes oeste y este, así como en zonas de interior.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 17 25



Fuerteventura



Predominio de cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero descenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior y litorales oeste y sudeste, y en especial en la vertiente sur de la península de Jandía donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 18 23



Gran Canaria



Nuboso o cubierto en el norte, con apertura de claros por la tarde. En el resto, intervalos de nubes medias a primeras horas que tenderán a cielos poco nubosos o despejado durante la mañana. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la mañana y a últimas horas. Temperaturas en ligero descenso en costas, en medianías y zonas altas el descenso será moderado, en especial las máximas. Viento del nordeste, que será fuerte en las vertientes sureste y noroeste con rachas que puntualmente podrían superar los 70 km/h. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste





TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 18 22



Tenerife



Nuboso o cubierto en el norte, con apertura de algún claro por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con algún intervalo de medias a primeras horas, y de nubosidad de evolución por la tarde en el suroeste. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la mañana y a últimas horas, en especial en medianías del nordeste. Temperaturas en ligero descenso en costas, será más significativo en medianías y zonas altas. Viento del nordeste, que será fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste con rachas que puntualmente podrían superar los 70 km/h. Por la tarde tampoco se descartan rachas localmente muy fuertes en medianías comprendidas desde Candelaria hasta Anaga. Predominio del régimen de brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 18 23



La Gomera



Nuboso o cubierto en el norte, con apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la mañana y a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, será más significativo en medianías y zonas altas. Viento del nordeste, que será fuerte en las vertientes este y noroeste con rachas que puntualmente podrían superar los 70 km/h. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 18 23



La Palma



Nuboso en el norte y este, con apertura de claros por la tarde. En el resto, intervalos nubosos a primeras horas que tenderán a cielos poco nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la mañana y a últimas horas, más probables en medianías del nordeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste, que será fuerte en extremos sureste y noroeste con rachas que puntualmente podrían superar los 70 km/h. Predominio del régimen de brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 18 22



El Hierro



Nuboso o cubierto en el norte, con apertura de claros por la tarde. En el resto poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la mañana y a últimas horas, en especial en medianías del nordeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste, que será fuerte en extremos sudeste y oeste con rachas que puntualmente podrían superar los 70 km/h. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 12 18