Tormenta para este lunes en la mayor parte del Archipiélago

Los cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en las islas de mayor relieve a primeras horas predominarán este lunes, con tendencia a cielos nubosos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución en horas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso con nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas al final del día.



Probables tormentas acompañadas de chubascos, sin descartar que alguno pudiera ser localmente fuerte. En vertientes norte de Tenerife chubascos localmente fuertes siendo más probables e intensos en medianías y cumbres.



Calima, principalmente a las islas más orientales. Temperaturas mínimas en ascenso, principalmente en el interior de Gran Canaria y máximas en ligero ascenso, más significativo en el interior de Fuerteventura y en medianías orientadas al suroeste de Gran Canaria.



Viento del nordeste en costas, más intenso en vertientes sureste y noroeste. En medianías viento del este y en cumbres y zonas altas del sudeste.



En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 4 a 5, arreciando a 6 o 7 en el oeste y sureste. Marejada o fuerte marejada. En costa suroeste, variable 1 o 2, brisas, marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales a partir de la madrugada.



Lanzarote



Nuboso con nubes medias y altas, tendiendo a intervalos de nubes altas al final del día. Probables tormentas acompañadas de algún chubasco durante la primera mitad del día. Calima. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las mínimas. Viento del nordeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Arrecife 23 - 31



Fuerteventura



Nuboso con nubes medias y altas, tendiendo a intervalos de nubes altas al final del día. Probables tormentas acompañadas de algún chubasco durante la primera mitad del día. Calima. Temperaturas en ligero a moderado ascenso más significativo en el interior donde podrían alcanzarse máximas de unos 33-34ºC. Viento del nordeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Puerto del Rosario 23 - 30



Gran Canaria



A primeras horas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, tendiendo después a cielos nubosos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución en horas centrales. Probables tormentas acompañadas de chubascos, sin descartar que alguno pudiera ser localmente fuerte tendiendo a remitir por la tarde. Calima. Temperaturas mínimas en ascenso, en especial en medianías y zonas altas que puede llegar a ser notable, máximas con pocos cambios pudiendo alcanzarse temperatura de 30-32ºC en zonas del interior sudeste. En costas, viento del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. En medianías del este y en zonas altas del sudeste. Brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Las Palmas de Gran Canaria 24 - 28



Tenerife



A primeras horas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, tendiendo después a cielos nubosos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución en horas centrales. Probables tormentas acompañadas de chubascos siendo localmente fuertes en vertientes norte y más probables e intensos en medianías y cumbres tendiendo a remitir por la tarde. Probabilidad de calima. Temperaturas mínimas en ascenso, en especial en medianías y zonas altas, máximas con pocos cambios. En costas, viento del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. En medianías del este y en zonas altas del sudeste. Brisas en costa suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de Tenerife 23 - 31



La Gomera



A primeras horas, intervalos de nubes bajas, tendiendo después a cielos nubosos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución en horas centrales; a últimas horas, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes altas. Probables tormentas acompañadas de chubascos, sin descartar que alguno pudiera ser localmente fuerte tendiendo a remitir por la tarde. No se descarta ligera calima. Temperaturas en ascenso. En costas, viento del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. En zonas altas del este-sudeste. Brisas en costa suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



San Sebastián de la Gomera 23 - 31



La Palma



A primeras horas, intervalos de nubes bajas, tendiendo después a cielos nubosos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución en horas centrales; a últimas horas, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes altas. Probables tormentas acompañadas de chubascos, sin descartar que alguno pudiera ser localmente fuerte tendiendo a remitir por la tarde. No se descarta ligera calima. Temperaturas en ascenso, principalmente de las mínimas. En costas, viento del nordeste, más intenso en vertientes sur y noroeste. En medianías del este y en zonas altas del sudeste. Brisas en costa suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de la Palma 24 - 28



El Hierro



A primeras horas, intervalos de nubes bajas, tendiendo después a cielos nubosos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución en horas centrales; a últimas horas, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes altas. Probables tormentas acompañadas de chubascos, sin descartar que alguno pudiera ser localmente fuerte tendiendo a remitir por la tarde. No se descarta ligera calima. Temperaturas en ascenso, principalmente de las mínimas. En costas, viento del nordeste, más intenso en vertientes sur y noroeste. En zonas altas del este-sudeste. Brisas en costa suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Valverde 22 - 26