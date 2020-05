El presidente de Canarias anuncia que "se depurarán responsabilidades" con Iberia "si procede" tras las quejas de pasajeros

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que su Gobierno está recopilando toda la información sobre lo ocurrido este domingo en un vuelo de Iberia Express de Madrid a Gran Canaria "para que se depuren las responsabilidades pertinentes" si hubiere lugar a ello.



En una edición por videoconferencia de los encuentros de Nueva Economía Forum, Torres ha sido preguntado por las quejas de los pasajeros que publicaron en las redes sociales fotos e vídeos en las que se ve que ese vuelo iba prácticamente lleno, sin dejar asientos vacíos entre los viajeros sentados en la cabina.



En esas imágenes, se ve cómo varios clientes piden explicaciones a la tripulación y se escucha cómo se les contesta que Iberia Express considera que está cumpliendo toda la normativa de seguridad aplicable y cómo se ofrece desembarcar a quien no esté conforme.



El Gobierno de Canarias ya anunció que iba a pedir la intervención del Ministerio de Fomento para que se garantice la separación de seguridad entre los pasajeros de los aviones.



Este lunes, su presidente ha recordado que en los trayectos entre islas existe normativa ya dictada que regula con claridad el aforo máximo de los vuelos, aunque, en este caso, ha precisado, "la compañía", Iberia Express, "se acoge al Real Decreto (de declaración del estado de alarma), que es más vago".



Torres ha enfatizado que, de cualquier forma, entiende la reacción de los pasajeros que iban a bordo de ese avión a Gran Canaria y ha exigido que se guarde la distancia de seguridad dentro de la cabina.



"No puede ser que vayan filas completas si (los que están sentados en ellas) no son unidad familiar", ha señalado.



Torres ha enfatizado que será necesario buscar fórmulas para que los vuelos sean rentables guardando las medidas de seguridad, pero también ha lanzado esta advertencia: "La solución no es llenar los aviones".