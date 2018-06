Trabajadores de ambulancias quieren explicar sus propuestas en el Parlamento canario

Los sindicatos FSC-CCOO y USO han exigido este jueves al consejero de Sanidad del Gobierno canario, José Manuel Baltar, que no haga dejación de sus funciones en la huelga de ambulancias y han pedido que se convoque de forma urgente la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias para explicar sus propuestas.



"No es suficiente con encomendarse a la suerte de la negociación entre empresas y trabajadores cuando de lo que se trata es de la calidad en la prestación de un servicio público", indican los sindicatos, que demandan a Baltar que ejerza sus funciones para desbloquear el conflicto laboral, que se inició el 14 de marzo.



En la reunión mantenida por los sindicatos con los empresarios y Gestión Sanitaria de Canarias el 19 de junio quedó claro que "son las empresas las que impiden que se alcance un acuerdo para la renovación del convenio colectivo del sector para así forzar al Gobierno de Canarias a emitir los pliegos de condiciones de prestación del servicio con unas tablas salariales y condiciones de trabajo del año 2013", según CCOO y USO.



"Baltar se equivoca considerando que este es un asunto privado entre empresas y trabajadores, pues una de las partes está chantajeando a los contribuyentes".



El comité de huelga quiere que Baltar convoque la comisión parlamentaria de sanidad para explicar "las salidas que se pueden explorar ante este secuestro por parte de las empresas Tasisa y Aeromédica", que pretenden perpetuarse en este servicio público a costa de "no respetar la nueva Ley de Contratos del Sector Público" y "mantener rebajadas las condiciones laborales ".



Los sindicatos proponen que la Consejería rescate el servicio o sustituya "a estos desalmados" empresarios para garantizar un servicio público de ambulancias estable y de calidad para los próximos ocho años.



El comité de huelga anuncia que se personará como parte afectada e impugnará los próximos pliegos de condiciones si estos no garantizan la revisión de las condiciones de trabajo y si no contemplan de manera clara la revisión al alza de los distintos aspectos del convenio colectivo.