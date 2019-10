Treinta efectivos reforzarán la Inspección de Trabajo para atajar el fraude en Canarias

Treinta inspectores y subinspectores de trabajo van a reforzar la Inspección de Trabajo en Canarias para aflorar el empleo irregular y el trabajo no declarado, según un convenio firmado hoy con el Gobierno de Canarias.



La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, y la directora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Soledad Serrano, han formalizado este acuerdo este lunes en Madrid, ha informado el ejecutivo.



Se trata de un convenio de colaboración contra el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la seguridad social, así como para promover la formación profesional para el empleo.



Esta iniciativa, que ya se ha desarrollado en años anteriores, permitirá el desplazamiento de unos treinta inspectores y subinspectores provenientes de otras comunidades autónomas para este plan de refuerzo.



El convenio, dotado con 160.00 euros, se incluye en el Plan Director por un Trabajo Digno para los años 2018, 2019 y 2020, que prevé 65 medidas.



Las medidas están centradas en la lucha contra el fraude, la precariedad laboral y la erradicación de situaciones de abuso, así como el fraude en la utilización de los contratos temporales en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornada y las horas extraordinarias no pagadas ni compensadas.