La ULPGC ya tiene fecha para las pruebas de acceso para mayores 25 y 45 años

Las pruebas del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) serán a principios del mes de junio, ha informado este lunes el centro universitario.



El nuevo calendario establece que en las sedes de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife serán el 1, 2 y 3 de junio; y en la sede de Gran Canaria, el 4, 5 y 6 de junio.



Las calificaciones provisionales se publicarán el 12 de junio de 2020 en la web institucional www.ulpgc.es, con un periodo de reclamaciones del 15 al 17 de junio (12 horas) y la publicación de las calificaciones definitivas el 19 de junio, se indica en un comunicado.



Los exámenes tendrán lugar en Fuerteventura en la Escuela Oficial de Idiomas de Puerto del Rosario (c/ Secundino Alonso, 63); en Lanzarote en el IES Agustín Espinosa en Arrecife (c/ Coronel Benz, 7); en Tenerife en el Centro Cultural de Adeje (c/ Universidad de La Laguna, 18); y en Gran Canaria en el edificio de La Granja de la ULPGC (Avd. Marítima del Sur, junto al Hospital Materno-Infantil).



Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la docencia presencial del Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años tuvo que ser cancelada en la segunda quincena del mes de marzo.