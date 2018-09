La ULPGC entra, por primera vez, en el listado 'THE' de las mejores universidades del mundo

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aparece por primera vez en la edición 2019 del Times Higher Education World University Rankings (THE), de un total de 38 instituciones académicas españolas, de las más de 80 universidades existentes en el país.



El ranking THE destaca la posición de la ULPGC, en especial en Enseñanza, que la ubicada en la posición 18 del total de 38 universidades españolas analizadas y en la misma categoría que ocupa la academia duodécima.



El incremento de la representación española en el ranking refleja que estas universidades se están tomando estas clasificaciones mundiales "más seriamente", según declaraciones del director editorial de THE, Phil Baty.



Algunas de las nuevas instituciones españolas que aparecen por primera vez en el listado, junto a la ULPGC, son las universidades de las Islas Baleares, Jaume I, Miguel Hernández de Elche y Oberta de Cataluña.



Este ranking analiza a 1.258 universidades del mundo y está encabezado por las británicas Oxford y Cambridge, mientras que las tres primeras españolas son la Pompeu Fabra (puesto 135), Autónoma de Barcelona (145) y Universidad de Barcelona (203), y a continuación, entre el 250 y el 400, se sitúan las universidades de Navarra y Autónoma de Madrid.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en el grupo ubicado entre las posiciones 601 y 800, junto a las de Alcalá, País Vasco, Carlos III, Deusto, Granada y Jaume I, entre otras.

El pilar de mayor fortaleza de la ULPGC es la Enseñanza y el de menor, la interrelación con la Industria, destaca el informe. THE es uno de las clasificaciones universitarias más influyentes del mundo, con casi cinco décadas de experiencia como fuente de análisis y conocimiento de la educación superior.

Además, es la única tabla de rendimiento universitario global que juzga las misiones principales de las academia: docencia, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas internacionales.

El cálculo de las clasificaciones para 2019 ha sido auditado por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), por lo que se convierte en el único ranking universitario global sometido a un escrutinio completo e independiente de esta naturaleza.



En 2019, el ránking agrupa a 86 países y Europa continúa siendo un protagonista potente en la clasificación, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo el país más representado y del persistente auge de China.



Alemania ha pasado este año de 44 a 47 instituciones, la primera de ellas la Universidad de Múnich, en el puesto 32, mientras que Francia ha ascendido de 31 a 34 universidades, con la PSL Research University en la plaza 41, destaca el comunicado de la ULPGC.