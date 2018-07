La Universidad de Verano de Maspalomas recupera la historia del pionero centro de salud de Tirajana

La Universidad de Verano de Maspalomas acoge el próximo 27 de julio a las 16.30 horas una mesa redonda con asistencia libre para conmemorar la creación del primer centro de salud de España, ubicado en las cumbres de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía.

En 1976 diez jóvenes profesionales canarios pusieron en marcha el centro de salud de Tirajana, en el que se practicó durante cuatro años una medicina integral, es decir, "asistencial, preventiva y social para una población de 4.096 habitantes en las cumbres de Gran Canaria". Sin saberlo, "revolucionaron la sanidad española" con un modelo pionero que sentaría las bases del sistema nacional de salud. De hecho el Ministerio de Sanidad lo ha reconocido como centro piloto de salud.



En un comunicado, los organizadores de la mesa redonda titulada El centro de salud de Tirajana 1076-1980: Impacto social y sanitario recuerdan que “donde solo había un médico, que trabajaba y tenía su consulta privada por las tardes” acudió “un equipo completo con una atención sanitaria gratuita e integral con base familiar, comunitaria y un componente social” que, reconocen, les traería algunos problemas.



Lo que más destacan de la atención que prestaron durante aquellos años es la “reunión de equipo de cada lunes por la tarde”, algo que “a partir del año 1986 se perdió completamente”. En la nota, destacan que hoy en día el trabajo en equipo “debería impregnar la dinámica de todo el sistema sanitario, y particularmente de los centros de salud actuales" porque "supone uno de los desafíos más críticos para conseguir recuperar la filosofía y la estrategia de la atención primaria de los inicios”.

El centro de salud de Tirajana se sustentaba en unas bases “técnicas e ideológicas” fundamentadas “en los principios y estrategias que defendía la Organización Mundial de la Salud” y que más tarde fue “institucionalizada internacionalmente a través de la Declaración de Alma Ata sobre Atención Primaria de Salud” y en España con Reforma de la Atención Primaria de Salud de 1984.

Cuando se creó, el centro de salud de Tirajana no podía insertarse “en un sistema racional e integrado”, por lo que decidieron ofrecer el proyecto de trabajo “a los Ayuntamientos de Santa Lucía y de San Bartolomé de Tirajana” para “conseguir su apoyo” y así, “que las instituciones más directamente responsables de sector de la salud se interesaran y lo respaldaran desde el punto de vista económico, técnico e institucional”. Ahora, 42 años después, destacan que aquel centro pionero "no hubiera sido posible sin el apoyo popular y de los profesionales sanitarios de los hospitales y de la sanidad de Canarias y de Gran Canaria, en particular".