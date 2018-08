Valido rechaza que las ayudas de vivienda sean "un desastre" y sin tiempo

La consejera del Gobierno de Canarias Cristina Valido ha vuelto a rechazar este jueves las críticas a la convocatoria de ayudas a la vivienda sacada en agosto por el Ejecutivo, que ha negado que sea "un desastre" y vaya a perjudicar a sus potenciales beneficiarios por el limitado plazo que hay para pedirlas.

"Garantizo que, cuando se cierre el plazo, todas las personas que han pedido o van a pedir la ayuda al alquiler habrán sido atendidas, porque así fue el año pasado, con cinco días menos" de tiempo, ha declarado la responsable regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

La cual ha cuestionado a quienes, desde los partidos que hacen oposición al suyo, Coalición Canaria, en el Parlamento, han pretendido, según ha sostenido, "tratar de pintar esto de desastre, y tratar de vender una tensión en unas colas que no existe".

Algo que Cristina Valido ha recordado que ha hecho la diputada del Partido Popular Josefa Luzardo, de quien ha dicho que "está en su derecho si ese es su trabajo, si lo que le exigen los ciudadanos es ese tipo de cosas".

Añadiendo, frente a sus acusaciones, que "nosotros estamos trabajando lo más rápido que podemos, lo mejor que podemos, con un personal que está haciendo un esfuerzo enorme y con unas colas absolutamente manejables" que no son como ha asegurado la parlamentaria popular.

Diputada a la que ha recriminado, además, el hacer esas críticas "ahora que nos estamos dejando la piel en Vivienda para poder tramitar todas las subvenciones y que salgan en el plazo".

Plazo que, "una vez más, nos exige el Estado", que ha sido igualmente el responsable de que la convocatoria no pudiera hacerse antes de agosto, al demorarse el Gobierno central en firmar los convenios que ha suscrito con los autonómicos para la concesión de esas ayudas, ha añadido, insistiendo, en todo caso, que, pese a ello, se está haciendo "un tremendo esfuerzo" para subsanar esos inconvenientes.

Puesto que "doña Pepa Luzardo no, pero mucha gente trabaja en agosto, y nosotros trabajamos en agosto, y tenemos que hacerlo para poder ejecutar los fondos que vienen porque, si no ejecutamos los fondos que vienen, los perdemos, y no lo pudimos sacar antes", ha sentenciado.

Cristina Valido ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas durante un acto convocado para la firma de un convenio de cooperación para la prestación de servicios a las personas en situación de dependencia y discapacidad entre su departamento y el Cabildo de Gran Canaria.