Varias asociaciones critican a Sanidad por no dialogar sobre plan de salud mental

Varias asociaciones de pacientes y profesionales relacionados con la salud mental han criticado este miércoles lo que consideran falta de diálogo de la Consejería de Sanidad en la elaboración del Plan de Salud Mental de Canarias 2018-2023 (PSMC), que el ejecutivo autonómico prevé aprobar próximamente.



Esta afirmación ha sido expuesta en una rueda de prensa por el psiquiatra Francisco Rodríguez Pulido, de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatria y Salud Mental; Alcira Sosa, de la Asociación Integral para la Salud Mental (Espiral)y Guillermo de la Barreda, de la Asociación Canaria en Defensa de la Sanidad Pública; y Ana Concepción, de la Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental (ATELSAM).



Rodríguez Pulido ha denunciado que la consejería de Sanidad pidió la opinión de las asociaciones sobre el plan "con prisas" y que, tras mas de un mes, no tienen noticias de lo que ha ocurrido con sus aportaciones.



"Todo parece responder a una cantinela de diálogo con los profesionales, que no se ha cumplido porque pensamos diferente y en la Consejería se excluye a las voces que no van en sintonía", señala Rodríguez Pulido.



A juicio del psiquiatra, es necesario denunciar esta situación antes de que se apruebe el PSMC para poder corregirlo, ya que se trata de un documento "trascendental" para la población, tanto en el aspecto preventivo como en el sanitario y rehabilitador.



Rodríguez Pulido ha reclamado a las fuerzas parlamentarias, que han aprobado numerosas proposiciones no de ley sobre salud mental, que "revisen bien" este plan para ver si puede ser efectivo, ya que, según el especialista, en esta legislatura la salud mental ha sido un "campo de propaganda política" sin apenas iniciativas eficaces.



Ha agregado que no se especifica la dotación presupuestaria ni se fijan prioridades anuales y ha calificado de "oscurantismo" el hecho de que la Consejería no les haya facilitado todavía el dato sobre cuánto dinero del presupuesto se dedica a salud mental.



Rodríguez Pulido ha afirmado que el PSMC no prevé una unidad infanto-juvenil de salud mental en Canarias, a pesar de que próximamente se reconocerá la especialidad de psiquiatría infantil, una cuestión que provocará que nadie pueda profesionalizarse en este ámbito.



Alcira Sosa ha recordado que desde hace muchos años se les ha prometido una "nueva era" de la salud mental y un PSMC "democrático", promesas que "no se han cumplido" puesto que les llamaron para hacer aportaciones "a la carrera" a un plan cuyo contenido ha calificado de "insufrible".



"Se nos llamó cuando todas las líneas estratégicas ya estaban diseñadas, pero nosotros deberíamos haber estado desde el principio ya que para nosotros es muy importante introducir los derechos de las personas con discapacidad, una cuestión que no vemos en este plan, donde los derechos brillan por su ausencia", ha recalcado Sosa.



Ha añadido que con este PSMC se demuestra un empecinamiento por "volver a los años 80" en materia de salud mental, lo que en su opinión, pone en evidencia que el Gobierno "no está al día" y no conoce "lo que se mueve" en otros ámbitos geográficos y en otros planes de salud mental.



Sosa ha denunciado que la Consejería solo les ofreció participar en la línea estratégica de salud mental y género y que lo rechazaron porque su voluntad era estar presentes en todas las líneas y no solo en una.



El representante de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, ha aseverado que lo que ocurre con el PSMC es la "expresión" de una metodología de trabajo de una Consejería de Sanidad llena de "encantadores de serpientes y vendehúmos" que se basan en el marketing para dar una "imagen irreal" de la sanidad.



De la Barreda ha advertido que existe una política de "engaño, proyectos e ideas", la mayor parte de las veces "sin ton ni son" y que cada vez que se elabora un plan "no se habla con los verdaderos sufridores ni con los especialistas".



"La sanidad adolece de mala gestión, mala financiación y un mal compromiso de los políticos a la hora de aprobar presupuestos y proyectos" ha dicho De La Barreda.



Ana Concepción, presidenta de ATELSAM ha afirmado que no quiere buscar culpables, sino de detectar problemas y soluciones para que los usuarios puedan avanzar "tras más de 10 años de parón".



Concepción ha manifestado que no han intervenido en la elaboración del PSMC todo lo que les hubiese gustado puesto que solo han tenido menos de un mes para aportar soluciones a un texto de 560 folios.



Asimismo, ha denunciado que en Tenerife hay "mucha gente" que todavía no está atendida y que, según sus datos, "que no son oficiales porque la Consejería no los da", de los cerca de 8.000 pacientes con problemas de salud mental, hay más de 4.000 que todavía no están atendidos.