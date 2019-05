Vecinos, taxistas y empresarios se manifiestan contra la gestión del carril bici en Las Palmas de Gran Canaria

Vecinos, taxistas, representantes de empresarios y políticos han recorrido hoy la calle mayor de Triana y parte de León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria para mostrar su protesta hacia la gestión de movilidad y el carril bici.



Con unas 300 personas participantes, la comitiva ha estado encabezada por los portavoces que han convocado la manifestación, con representantes de las Asociación Canaria de Afectados por las Zonas Verde y Azul y Vecinos Defensa de Ciudad Jardín, las plataformas vecinales contra la MetroGuagua y Carril Bici, y la mesa sectorial del Taxi.



Entre los mensajes que han mostrado en el recorrido, en carteles y pancartas, se representaban denuncias como "paremos este abuso", "los concejales ignoran al taxi y los ciudadanos", "ya no aguantamos más" o "Augusto qué disgusto" en relación al trabajo de Augusto Hidalgo como alcalde de la ciudad.



Además, también han denunciado la actuación del tripartito (PSOE-Nueva Canarias-Podemos) con carteles de "Basta ya promesas incumplidas", "La movilidad del tripartito inmoviliza la ciudad", o "Aparcamientos eliminados, Paseo de Chil aislado".



Como empresaria y portavoz de la Asociación de Empresarios de Reyes Católicos, Esther del Rosario, ha explicado que "carril bici sí, pero mala gestión no" ya que como ha dicho en nombre del colectivo la zona por las tardes es "una zona fantasma" porque "se ha eliminado el aparcamiento, la movilidad de las guaguas y de peatones", lo que ha sido "nefasto" para los empresarios de esta área de Vegueta.



Por su parte, la presidenta de Afectados por la Zona Azul y Verde, Beatriz Gálvez, ha expuesto que "el tripartito ha inmovilizado la ciudad con una política inadecuada" donde el "transporte no está siendo eficaz".



Para Gálvez "no es decir no a la bicicleta sino hacer carriles bici con sentido y adecuados para vivir en convivencia".



Como vicepresidente de la Plataforma contra la Metroguagua, Ángel López ha insistido en que "no estamos contra el transporte público sino contra la mala gestión y el mal uso de los recursos del Ayuntamiento contra el vehículo privado" que se está "restringiendo en vez de facilitando" ya que "están poniendo parches y políticas para ganar votos sin un Plan Director".



En representación de la mesa sectorial del taxi, Jorge Betencourt, ha denunciado que "el taxi ha sido excluido de todos los planes de movilidad del Ayuntamiento".



Entre los representantes políticos participantes han estado Nardy Barrios y María Fernández (CC-Unidos por Gran Canaria), Beatriz Correas (Ciudadanos) además de varios miembros del Partido Popular y Vox.



La manifestación ha comenzado en la calle mayor de Triana y finaliza en la Plaza de La Feria, con una batucada que les acompaña todo el trazado.