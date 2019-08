Veterinarios piden al Gobierno de Canarias un protocolo para la evacuación animales durante incendios

El Colegio de Veterinarios de Las Palmas ha solicitado al Gobierno de Canarias un protocolo para la evacuación de animales durante los incendios, como el que afecta a la cumbre de Gran Canaria desde el sábado pasado.



"No hubo una estructura organizativa ni física para gestionar los animales abandonados" en el incendio de Gran Canaria, lamenta el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, Enrique Rodríguez Grau-Bassas.



Alrededor de 50 veterinarios de Gran Canaria se apuntaron como voluntarios para auxiliar a los animales afectados, "se revisó y preparó todo el botiquín de emergencias en unas pocas horas. Estuvimos preparados para actuar desde que fuese necesario, pero afortunadamente no hizo falta".



Sin embargo, no hay un protocolo para atender a los animales en casos de incendio, algo que debería articular el Gobierno de Canarias para todas las islas, asegura el presidente del Colegido de Veterinarios de Las Palmas en un comunicado.



"Como según el nivel del fuego es competencia del Cabildo o del Gobierno de Canarias, las dos administraciones tienen que revisar los protocolos para que estemos listos y ponerlos en marcha en cada emergencia desde el primer minuto y no quince días después", añade.



A finales de 2017 se hizo un borrador del protocolo, pero no se ha terminado ni se ha llevado a cabo debido a los cambios políticos, lamentan los veterinarios, que insisten en que "se organice nuestra participación en la ayuda de animales abandonados, perdidos o afectados por el fuego".