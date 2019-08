Las fiestas de la Virgen de la Cuevita de Artenara sustituyen los fuegos artificiales por un espectáculo multimedia

El programa de las fiestas de la Virgen de la Cuevita de Artenara 2019 sustituirá el espectáculo pirotécnico característico de la subida de la Virgen por un montaje audiovisual para evitar riesgos medioambientales en el paraje natural recién nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad.



Así lo ha anunciado el alcalde del municipio, Jesús Díaz, en la presentación de la agenda de eventos de la fiesta homenaje a "Nuestra Santísima Virgen Santa María de la Cuevita, que este año se cumple sus 80 años", a la que ha pedido que "acompañe y proteja" esta edición "especial de celebración" por el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco con el que se ha distinguido a Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.



Por este reconocimiento y ante el riesgo medioambiental que supone la pirotecnia, el Ayuntamiento ha decidido "suspender el espectáculo de fuegos artificiales por un espectáculo multimedia que va a sorprender".



"La pirotecnia no se va a hacer porque somos Patrimonio y debemos proteger y respetar el paraje natural", que en estas fechas estivales "es una bomba de relojería medioambiental", así que "por ley y prevención, no se van a realizar los fuegos", ha aseverado el regidor.



Si esta alternativa a los fuegos no funcione el Ayuntamiento de Artenara se planteará "otras opciones, como cambiar la fiesta de fecha o buscar otra fórmula".



Otra de las novedades de este año es el cambio de ubicación al parque José Antonio Ramos del concierto "Una noche en Artenara", el 17 de agosto, en el que participarán el timplista Althayy Páez y Totó Noriega con "Cuba. Un canto a Canarias".



La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, ha celebrado que esta fiesta sea "una realidad que permanece intacta" pese a la ausencia de José Antonio Ramos.