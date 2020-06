Actos telemáticos y visitas escalonadas a la Virgen a partir de julio, así serán las fiestas del Pino 2020

Las fiestas de la Virgen del Pino 2020 se celebrarán este año con actos culturales que serán retransmitidos virtualmente por redes sociales y los fieles podrán visitar a la Patrona en la Basílica desde julio a septiembre con limitaciones de aforo, por tiempo limitado y con un recorrido señalizado, con el objetivo de evitar aglomeraciones derivados de unos actos que congregaron en Teror el pasado año a más de 200.000 personas.

El Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y la Diócesis de Canarias han presentado en la sede de la Corporación insular las novedades especiales que condicionarán este año la festividad, marcada por la ausencia de la solemnidad de la celebración de la mayoría de sus actos religiosos y festivos multitudinarios, como medida de prevención para evitar concentraciones masivas de personas y garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía.

El presupuesto para las fiestas del Pino del Cabildo de Gran Canaria se ha reducido de 150.000 a 130.000 euros, y se mantiene además la subvención de 25.000 euros, que estará destinada a una reprogramación del evento en formato telemático.



Este año no se celebrarán ni la lectura del pregón, ni los actos de subida y bajada de la imagen de la Virgen del Pino desde su camarín, así como tampoco la romería-ofrenda, que cambia de formato, al igual que las ferias de ganado y artesanía, los actos musicales, culturales y deportivos, las solemnidades del acto institucional en la Misa del Día del Pino y del Día de las Marías, además de las procesiones de ambas jornadas.



En cambio, para proceder a una visita de forma escalonada, ordenada y con las garantías de seguridad, se ha establecido un protocolo de entrada y salida de la basílica, con circuitos y horarios especiales para garantizar el aforo. De esta forma, para visitar a la Virgen del Pino, que estará sin el vestido exhibiéndose en su talla, se procederá a la apertura del santuario durante julio, agosto y septiembre de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Las visitas a la virgen tendrán un horario fijo con un itinerario desde la puerta central con desinfección de manos con gel hidroalcohólico, hasta la nave del Santísimo, con señalizaciones y un circuito de salida por la puerta de Ánimas. La permanencia será limitada para evitar aglomeraciones y seguir los protocolos de desinfección de los espacios.



En el interior de la basílica, las misas tendrán un aforo máximo de 100 personas y se garantizarán las distancias. Se celebrará eucaristía de martes a sábado a las 8.30 horas y a las 19.00, y los domingos a las 8.00, 10.00 y 19.00 horas.

La tradicional romería-ofrenda se realizará de forma escalonada durante estos próximos meses. Se grabará y tendrá emisión completa con la participación de los 21 municipios en un programa especial el 7 de septiembre.

Actos culturales

En cuanto a los actos culturales, el Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar y el Encuentro Folclórico de Gran Canaria se sustituirán por propuestas virtuales y sin público, que se grabarán y emitirán en redes sociales y en medios de comunicación.



El programa, encaminado a apoyar al sector musical de la isla, incluirá una decena de propuestas en conciertos en pequeño formato en diferentes puntos de la isla con bandas y artistas canarios, entre los que destacan el espectáculo Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, los músicos Beatriz Alonso y Javier Cerpa o Iván Quintana, además de músicos y solistas como la Orquesta Golosina, los Medianeros y la parranda y la banda de música de Teror.



Además, se celebrará un concierto íntimo de Gerson Galván, que tendrá un componente solidario de apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Celebrar las fiestas "de otra manera"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha explicado que las fiestas del Pino "se celebrarán, pero adaptadas a los tiempos actuales, en los que hay que extremar la prevención y la seguridad".



Por ello, "se ha trabajado con todos los municipios de la isla para que la ofrenda siga llegando a los más necesitados" y se grabará un programa especial por "los diferentes caminos que llevan a Teror, protagonizado por personas de varios municipios vinculados con la romería-ofrenda".



El objetivo es "seguir celebrando las fiestas de otra manera" y recuperar "el origen", con personas de un rincón a otro de la isla y con una romería que "seguirán decenas de miles de canarios".



Por su parte, el alcalde de Teror, Gonzalo Rosario, ha explicado que el alargar la fiesta a tres meses supondrá no solo una visita a la Patrona organizada y con garantías, sino "también para dinamizar la actividad económica".



Como ha recordado el regidor, este evento reúne a 300.000 personas con un impacto económico de más de 5 millones de euros en toda la isla.



Del mismo modo, el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, ha destacado que la Virgen del Pino "espera a sus fieles todo el año y no solo en septiembre", por lo que espera recibir a los grancanarios en Teror este verano.



Además, ha celebrado el mantener la "solidaridad de la fiesta" y, aunque "no es la que tradicionalmente se celebra", será "una gran celebración en honor a la patrona".