Vuelos desorbitados para pasar el fin de año en Canarias: "el 75% aleja a los no residentes"

Conseguir un billete de avión para pasar el fin de año en Canarias es una misión prácticamente imposible. Los billetes no bajan de los 600 u 800 euros para los no residentes que pretendan viajar desde ciudades como Madrid o Barcelona. Desde otros puntos de España el precio incluso se incrementa. Por ello, muchos canarios no residentes optan por no volver a casa en estas fechas.

Esta semana, la plataforma Canarios Sin Alas, formada por isleños que viven en diferentes puntos de la Península y que se quejan de las tarifas abusivas de las aerolíneas, especialmente en estas fiestas, realizaban una búsqueda y la compartían en sus redes sociales.

Para conseguir una "ganga" de 224 euros desde Sevilla a Las Palmas de Gran Canaria, era necesario hacer escala en Bristol.

Vamos a pasar el fin de año en casa!!!



-¿Sí? ¿Los cuatro?



Sí. Sin maletas, claro y además vamos a ¡¡¡conocer Bristol!!!



-Pero date prisa, que va a cambiar el precio!!! No pierdas esa oportunidad!!



(Sí, es sarcasmo) pic.twitter.com/FtooONzC8P — Canarios Sin Alas ✈️ (@CanariosSinAlas) December 26, 2019

Se trata de una realidad que este colectivo lleva denunciando desde que el pasado año entrara en vigor el descuento de residentes con la Península. Consideran que las aerolíneas han encarecido los vuelos precisamente para ganar más con el 75%. Fernando Cabrera, uno de los portavoces de esta asociación, explicaba a Canarias Ahora que "hay personas que vuelven a las Islas porque tienen mejor posición económica, pero se quejan de esos precios, y hay quienes tienen que pedir un crédito, lo cual es esperpéntico".

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, aseguraba el pasado viernes que el descuento del 75% para residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en el precio de la tarifa para trayectos aéreos y marítimos a la Península aleja a los no residentes de las islas.

"Después de un año y medio de la aplicación del 75%, todos tenemos datos suficientes para valorar que efectivamente hay un incremento notable de los precios, especialmente en las Navidades y en verano", subrayó el consejero.



Por ello, el Gobierno de Canarias organizará a final de enero una cumbre con Baleares, Ceuta y Melilla para analizar la incidencia y las consecuencias de la medida y trazar una estrategia común. Así mismo, el Ministerio de Fomento aún está pendiente de los informes que encargó para conocer la incidencia del descuento.