Yrichen celebra una master class de corte de Jamón impartida por el ganador del premio Cuchillo Jamonero de Oro 2018

La Fundación Canaria Yrichen cerró este 2018 con el evento #Cortaycolabora, que se celebró el pasado jueves en su sede de Telde. Los amantes de la gastronomía disfrutaron de una masterclass de corte de jamón impartida por el cortador de jamón aruquense Aníbal Falcón Morales. El profesor de la clase, distinguido con el galardón Cuchillo Jamonero de Oro 2018, enseñó a los numerosos asistentes los mejores trucos para distinguir un buen jamón y los secretos del arte gastronómico de su corte. Todos los fondos recaudados en esta curiosa iniciativa se destinarán a los proyectos que desarrolla Yrichen.

Asimismo, la gerente de Denominación de Origen de Gran Canaria, Vanessa Santana, dio una clase de diferentes productos de la isla, entre los que destacó el queso, el pan y el turrón. La masterclass concluyó con la degustación de estos productos, acompañados por unos montaditos de huevos de codorniz elaborados por El Chef en Casa.

“Colaborar con Yrichen ha sido un grandísimo placer. Cuando me lo dijeron no me lo pensé dos veces. El ser humano debe dar para ser feliz. He estado muy a gusto y ha sido una oportunidad para que la gente de mi tierra me conozca”, explicó Aníbal Falcón. Algo que también compartieron los asistentes al evento, que a través del aprendizaje del corte de jamón y de la degustación del queso, despidieron el año con muy buen sabor de boca y mostrando su lado más solidario, a través de su colaboración con la Fundación Yrichen.