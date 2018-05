Los abogados piden al Parlamento canario que se eleve la retribución del turno de oficio

El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha pedido a los grupos que conforman el Parlamento de Canarias que eleven las retribuciones de los letrados que se ocupan del turno de oficio, tras el recorte que sufrieron hace ya ocho años.



Los colegios de subrayan que la Abogacía Canaria "no puso objeción" en su momento a que se redujeran las cantidades que se abonaban en el turno de oficio, "demostrando su solidaridad con el resto de la sociedad en la crisis que a todos afectaba".



Y remarcan, además, que en estos ocho años los abogados de oficio "no han dejado de trabajar por los más desfavorecidos, realizando en muchísimas ocasiones tareas no remuneradas".



"Pero como todas las personas, los abogados del turno de oficio tienen derecho a una remuneración justa por su trabajo, que sea mínimamente digna, primando no obstante su compromiso con los ciudadanos con menos recursos económicos, beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita", añaden.