Supervivientes de abusos sexuales en la infancia rompen el silencio para lograr más apoyo institucional

No hablar de una realidad no hace que no exista. Bajo esta premisa, la Asociación Canaria Contra el Maltrato Infantil (ACCM) ha decidido conmemorar este 19 de noviembre en Gran Canaria el Día Mundial por la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, animando a los supervivientes a romper el silencio para visibilizar una lacra que ha sufrido, según Unicef, una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres en el mundo durante su niñez. Con una docena de muñecas sobre el suelo, la organización pretende captar la atención de la gente y representar cómo se sienten los menores cuando les arrebatan su infancia, condicionando el resto de su vida.

Algunas de las consecuencias que viven los supervivientes cuando son adultos son depresión, ansiedad, baja autoestima, estrés postraumático, problemas en las relaciones sexuales, drogadicción o ideas de suicidio, según la Organización Mundial de la Salud. Secuelas que pueden agravarse con el tiempo si no se recibe una terapia adecuada. Malena Santana, superviviente tinerfeña, lamenta que las personas giren la cara y se nieguen a conocer estos casos. "Si es desagradable escucharlo, imagínate sufrirlo y guardarlo en silencio toda tu vida", apunta.

El manifiesto leído durante la concentración subraya que los abusos infantiles se producen en "todas las clases sociales, ambientes y culturas", y en buena parte de los casos dentro del propio núcleo familiar. "Las violaciones a niños y niñas han ocurrido y están ocurriendo en nuestras casas, en nuestros barrios y en nuestras ciudades", recuerda Santana. Sin embargo, según datos de Save The Children, un 85% de los casos no se denuncia. Además, entre un 80 y un 90% de los menores no contarán lo que sufren durante su infancia.

Por este motivo, tanto la asociación canaria como la de Valencia y la de Bilbao exigen que este tipo de delito no prescriba nunca. Actualmente, prescribe cinco años después de que la persona superviviente cumpla los 30 años. El chantaje del agresor es una de las causas que explica este silencio. "Te dicen que le harás daño a tu madre si lo cuentas o que es un secreto entre ambos", señaló la portavoz de ACCMI en una entrevista a Canarias Ahora.

En este contexto, otras de las peticiones son diseñar programas de intervención, habilitar centros específicos en todas las comunidades autónomas para atender a las personas que sufrieron abusos en su niñez, la prestación de ayudas a la inserción laboral sin necesidad de sentencia judicial, que la futura ley de infancia y adolescencia recoja medidas que tengan en cuenta a los adultos, formación específica a los profesionales sanitarios, sociales, educativos y jurídicos para evitar una "revictimización en los casos en los que se denuncia".

Por otra parte, exigen a los medios de comunicación información veraz y profesional "sin sensacionalismo ni frivolidad". Asimismo, otro de los propósitos es establecer un protocolo de actuación para que las personas que conozcan un caso sepan cómo tratar a las víctimas y a dónde acudir. Para ello, ACCMI ejecutará distintas campañas de prevención, divulgación y concienciación social, entre las que se encuentran las V Jornadas contra el Maltrato Infantil que tendrán lugar los próximos 21 y 22 de noviembre en el edificio de usos múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria.

En el marco del encuentro, psicólogos, trabajadores sociales, juristas e integrantes de distintas asociaciones ofrecerán ponencias sobre la prevención y la detección de los abusos sexuales en la infancia, el proceso penal que siguen estos delitos o la necesidad de formación específica para los profesionales de todas las áreas. Además, la directora general de Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, será la encargada de inaugurar este congreso que pretende unir fuerza para "caminar juntos hacia la esperanza".