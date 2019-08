Se acabaron las misses en estas fiestas de Canarias: "Ninguna chica debe tener más valor que otra"

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife, Nova Kirkpatrick (PSOE), fue la encargada de desgranar los actos del programa de Fiestas de San Ginés, que con un presupuesto de 325.000 euros, podrán llevarse a cabo gracias a un convenio de colaboración entre el Consistorio capitalino y el Cabildo de Lanzarote para que la institución insular asuma la contratación de las actividades.

Como novedad, las fiestas prescinden de la tradicional gala de la reina. Al respecto, la concejal explicó que este hecho alude a una decisión personal. “No voy a permitir que una chica tenga más valor que otra por tener un culo o unas tetas mejores”, señaló con contundencia. “Considero que, a día de hoy, premiar un mérito que no es tal, sino unas características físicas no tiene sentido. Tratar un ser como una pieza de carne, no tiene sentido”, añadió.

Las reinas y mises surgidas en otros concursos podrán tener la oportunidad de participar en los festejos en la pasarela de moda que se ha organizado para dar a conocer los trabajos de jóvenes modistos lanzaroteños y que tendrá lugar el 17 de agosto a las 19.00 horas en La Recova.

Pregón de Carlos Manrique

Los festejos comenzarán el 14 de agosto con el pregón del hermano de César de Manrique, Carlos Manrique Cabrera, como “guiño” a la conmemoración del centenario del nacimiento del artista lanzaroteño. Un concierto de Besay Pérez amenizará la jornada de apertura de las fiestas, que se extenderán hasta el 25 de agosto.

Otra novedad es la recuperación para estas fiestas de la carpa del Parque Temático, donde se celebrará los días 16 y 17 un festival de rap, otra de las incorporaciones al programa. También se recupera el cine de verano, destacó la concejal.

El plato fuerte de las fiestas será el concierto del grupo Morat en la playa del Reducto el 25 de agosto, día grande de los festejos, que se cerrarán con los tradicionales fuegos artificiales.

De forma previa al programa oficial, se celebrará, del 8 al 10 de agosto, el festival de rock de San Ginés, con la participación de una quincena de grupos, principalmente de Lanzarote. Los festejos se completarán con una variada oferta de actividades deportivas como el torneo de San Ginés, con la presencia de la UD Las Palmas, y la recuperación de la milla de San Ginés, tras casi una década de ausencia.

Fran Rodríguez, autor del cartel

El cartel de San Ginés es obra del ilustrador científico Fran Rodríguez, quien ha querido recalcar el carácter marinero de la ciudad poniendo en valor “la fertilidad de la marina” como proveedora de recursos en torno a los que se han creado las costumbre y usos de Arrecife y Lanzarote y, por tanto, “su identidad”.

La figura de un "ángel", con la típica sombrera, a caballo de una lubina e iluminada por la luz de la Isla protagoniza el cartel, donde se ha querido imprimir el aire marinero y la identidad de los arrecifeños, según explicó el propio artista.

La obra de Fran Rodríguez, licenciado en Ciencias del Mar, destaca por la naturalidad y belleza con la que ilustra sus propias divulgaciones científicas, con las que además busca crear conciencia ambiental.