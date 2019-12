La adaptación de la TDT a la 5G no obliga a cambiar la televisión

La liberación de la banda de frecuencia de los 700 megahercios del espectro radioeléctrico para desplegar las redes de telecomunicaciones 5G, proceso conocido como segundo dividendo digital, no obligará a los usuarios de la televisión digital terrestre a cambiar de televisor o decodificador de señal.



Este proceso, que deberá concluir antes del 30 de junio, tampoco modificará el número de canales ni la cobertura, según ha explicado en comparecencia parlamentaria la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias.



La Secretaría de Estado para el Avance Digital fijó la fecha del 14 de noviembre como inicio de los cambios de frecuencia en Canarias.



Para facilitar la transición, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente su programación a través de las frecuencias nueva y antigua, antes de proceder al apagado de esta última.



Esta emisión simultánea tendrá una duración de seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos.



Los canales deberán pasar sus emisiones a alta definición antes del 1 de enero de 2023.



A partir de marzo de 2020, todos los receptores (antenas) de televisión digital terrestre que se pongan a la venta en el mercado español deberán incorporar un sintonizador para emisiones en alta definición e incorporar la capacidad de recibir emisiones en DVB-T2.



Además, los receptores de televisión digital terrestre con una diagonal visible igual o superior a 40 pulgadas que se pongan a la venta en el mercado español deberán incorporar un sintonizador para emisiones de ultra alta definición y capacidad de banda ancha.



Los receptores de televisión digital terrestre con una diagonal visible igual o superior a 24 pulgadas y que dispongan de conexión de banda ancha que se pongan a la venta en el mercado español deberán implementar la especificación HbbTV 2.0.1 o posterior, para soportar servicios interactivos.



La aplicación del nuevo plan técnico en Canarias supone, para las televisiones de ámbito nacional y autonómico, la modificación en la frecuencia de emisión de los canales públicos de la Televisión Autonómica, La 1, La 2, 24h y Clan, así como de los canales privados Boing, Energy, Mega, Trece, A3Series, Be Mad y Real Madrid TV, si bien estos cambios no afectan a todas las áreas geográficas por igual.



Aquellos edificios que dispongan de una instalación de telecomunicaciones con una centralita programable o una cabecera con amplificadores monocanales deberán realizar las adaptaciones pertinentes a través de una empresa instaladora de telecomunicaciones inscrita en el Registro del sector.



El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la aplicación del segundo dividendo digital, con un importe global de 145 millones de euros y que gestionará la empresa pública Red.es.



Esta adaptación no será necesaria en viviendas unifamiliares ni en edificios comunitarios de menor tamaño, pero todos los ciudadanos deberán posteriormente resintonizar sus televisores.