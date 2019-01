El 10% de los adolescentes canarios ha realizado apuestas online pese a estar prohibidas para menores de edad

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha asegurado este martes que el 10 por ciento de los adolescentes ha realizado algún tipo de apuesta online, a pesar de estar prohibidas para los menores de edad.

“A través de las nuevas tecnologías muchos jóvenes están desembarcando en espacios y programas de apuestas, y en muchas ocasiones, cuando los padres se empiezan a dar cuenta ya están ante una situación de quiebra importante en la unidad familiar”, ha afirmado Valido durante la presentación de la nueva guía para el buen uso de las nuevas tecnologías en la infancia.

Además, los programas de apuestas utilizan el factor publicitario con figuras representativas conocidas, como deportistas y actores, para favorecer el consumo, ha destacado la consejera.

“El fútbol es el deporte rey, y sin embargo los niños están viendo a su ídolo recomendándole apostar, es gravísimo”, ha subrayado Valido.

Un problema, ha asegurado la consejera, cuya solución pasa por la creación de una legislación nacional “que profundice y prohíba” este tipo de publicidad, “sobre todo en horario infantil, porque solo en la medida en que se prohíba o sancione, podremos controlarla”.

Entre los aspectos negativos señalados por la guía también está el abuso en los tiempos de uso de las nuevas tecnologías, y en este sentido, el catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna, Juan Capafons, ha explicado que no es recomendable que los jóvenes de entre 14 y 17 años estén más de tres horas seguidas con dispositivos móviles u ordenadores.

“Siempre que no sea para un uso académico, en cuyo caso se recomienda un descanso de 10 o 15 minutos cada hora”, ha apuntado Capafons.

En relación al proyecto del Gobierno de Canarias para la implantación de la práctica de videojuegos en las aulas como actividad extraescolar, aplazado por la falta de “consenso", Valido ha recalcado que “nada es bueno por completo, ni malo por completo”.

“Nosotros no podemos negar que el mal uso o el abuso de los videojuegos, como el mal uso o el abuso de cualquier otra tecnología puede generar un problema importante, pero eso no significa que debamos prohibir ninguna de esa cuestiones, o incluso no promocionar o explotar aquellas que tienen un vertiente positiva para las personas”, ha aseverado.

La guía para el buen uso de las nuevas tecnologías, que ya está a disposición de la ciudadanía a través de la página web de Infancia y Familia, incorpora los síntomas tanto físicos como de actitud que indican el abuso de las redes, las adicciones al juego y a los videojuegos y sus soluciones.

“A ver si de alguna manera nos vamos enterando de que no podemos no saber qué están haciendo nuestros hijos con las nuevas tecnologías, porque es la única manera de prevenir problemas serios en el futuro”, ha señalado la consejera.

La guía también abarca testimonios reales de acoso en las redes (como pueden ser el ciberbullyng, la pederastia y el sexting), cómo abordarlos y las penas que impone la legislación española a los autores de estos delitos.

“La llegada a nuestras vidas de internet es positiva, de eso no cabe duda”, ha proseguido Valido, “pero también conlleva riesgos, pues en muchas ocasiones los progenitores que no han nacido en la era de las nuevas tecnologías no saben cómo afrontar esos riesgos”.