Cinco perros adoptados y éxito de público en el arranque Animundo, la primera feria de animales de compañía de Gran Canaria

La Feria de los Animales de Compañía Animundo se estrenó este viernes en Infecar con éxito de asistencia y una gran acogida de la pasarela de adopciones, una actividad ideada para favorecer las adopciones de animales durante el transcurso de la Feria que hizo que nada más empezar cinco de los perros trasladados desde el Albergue Insular de Animales obtuvieran un nuevo hogar.



El Cabildo ha programado seis pasarelas en los dos días de esta cita, cada día a las 11:30, las 13 y 17 horas. En ellas, los visitantes pueden observar hasta cuarenta perros trasladados desde el Albergue y llevárselos directamente ya revisados por el veterinario, con el chip instalado y su tarjeta de vacunas al día.



Inaugurada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y los consejeros Miguel Ángel Rodríguez y Raúl García Brink, Animundo pretende acercar al público en general la posibilidad de adoptar animales de compañía, siempre con responsabilidad, una alternativa de especial relevancia para terminar con la masificación en el Albergue Insular que, en cualquier caso, no es un hogar, debe ser un lugar de tránsito.



Para ello, este viernes también se ha estrenado la página web del Albergue, para quien busca un perro que adoptar los conozca de antemano y obtenga toda la información que necesita.



Animundo es la primera feria especializada que se realiza en Gran Canaria sobre este sector. Cuenta con cuatro espacios diferenciados, además del espacio exterior, con una zona de ponencias que contará con charlas de personalidades como el adiestrador Nacho Sierra, la pasarela de adopciones y hasta un puesto de gestión de adopciones para que el animal no tenga que volver al Albergue, ya que lo que realmente necesitan es un hogar.



No falta una zona de exhibiciones caninas y, además, un estand principal, el del Albergue Insular de Animales, con animación y actividades donde quien lo desea puede informarse y hasta adoptar un nuevo compañero de vida tras consultar en la nueva web de Albergue el listado de animales disponibles, aparte de los exhibidos en la pasarela.



Además, todas las empresas relacionadas con el sector, desde piensos, a accesorios, centros veterinarios y hasta crematorios para una despedida acorde a este miembro de la familia pueden mostrar sus servicios y productos en este espacio, ya que hasta el momento los amantes del mundo del animal de compañía debía salir fuera para conocer productos y últimas novedades, de ahí la vertiente económica de esta propuesta trasversal del Cabildo con la implicación de la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Desarrollo Económico.



Animundo promueve también el cuidado responsable de los animales de compañía, su bienestar y ofrece un amplio programa de actividades con charlas, talleres y exhibiciones caninas.



Animundo cuenta con el patrocinio de las empresas Cajasiete, Hundesport y Belcando y la colaboración de Entrees, Fauda, el Ilustre Colegio de Veterinarios de Las Palmas, el Club Granky del Club Baloncesto Gran Canaria, Abandono Cero, el Club Agility Haguayan y el Agility Gran Canaria.