Las aguas subterráneas de Fuerteventura, en grave riesgo de contaminación

“La totalidad de las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura están en riesgo químico”. Así de claro lo dice el documento ambiental estratégico del nuevo Plan Hidrológico de Fuerteventura, que acaba de iniciar el trámite de exposición pública, después de que el Gobierno de Canarias asumiera las atribuciones de los consejos insulares de aguas para intentar aprobar la planificación hidrológica del ciclo 2015-2021. El documento, encargado a la empresa Tragsatec, se aprobó de forma inicial en abril.

En Fuerteventura se identifican cuatro masas de agua subterráneas: la masa Este, la masa Oeste, la de la Cuenca de Gran Tarajal y la de Sotavento de Jandía. Todas se encuentran en mal estado en cuanto a la calidad de sus aguas. Las dos primeras, la Este y la Oeste se encuentran en estado de riesgo químico alto “debido a los niveles de nitratos registrados”.

“El origen de estos niveles -señala el documento- es desconocido, debido a la insuficiencia de datos, considerándose como posible origen principal las aguas residuales urbanas (déficit de saneamiento) y en áreas localizadas la actividad agrícola y ganadera. Las otras dos masas, y también la Este, tienen riesgo químico medio por los niveles de cloruros, debido “mayoritariamente a procesos de intrusión salina”.

Plano del Plan Hidrológico en el que se describen las cuatro masas de aguas subterráneas.

Además, la masa de Gran Tarajal, tiene riesgo en cuanto a su cantidad “debido a indicios de sobreexplotación en relación al balance hídrico, a pesar de no disponer de datos concluyentes”. “La estimación del volumen de las captaciones de aguas subterráneas calculado para esta masa, superaría el volumen estimado de recarga en la misma, por lo que existiría un desequilibrio donde podrían explotarse las reservas del acuífero”, dice el Plan.

Los objetivos medioambientales que se persiguen para este tipo de aguas con la planificación son los de “evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea, proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas e invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación.

“Aunque no se dispone de datos cuantitativos suficientes -señala el documento- se tiene constancia de que el modelo planteado no se ha aplicado con rigor y/o las medidas y normas no han sido suficientemente efectivas, por lo que la situación puede haber empeorado.

“De hecho, desde la aprobación del Plan Hidrológico de Fuerteventura de 1999 ha aumentado considerablemente la instalación de estaciones desaladoras y consecuentemente la extracción. Esta situación incluso se ha visto fomentada por la ejecución de redes de rechazo de uso gratuito, ejecutadas con financiación pública”, señala el documento.

“Es más, el avance del Plan en un afán de dar impulso a una agricultura innovadora, propone la instalación de colectores para el rechazo de salmuera de desalinizadoras asociadas a extracciones sobre niveles profundos. Por tanto, de ser así, la situación seguirá agravándose en el futuro”, resalta.

En cuanto al almacenamiento de agua, el Plan destaca que “para afrontar con garantía la demanda urbana bruta de los usos doméstico y turístico se requiere una capacidad de almacenamiento de 127.493 metros cúbicos”. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) tiene una capacidad de almacenamiento, en estos momentos, que supera el sesenta por ciento de esa cantidad, con 49 depósitos.

Señala el Plan que la capacidad se va a incrementar y ya se han proyectado 35 nuevos depósitos hasta 2020 en Corralejo, Morro Jable, Gran Tarajal, La Lajita, Pájara y subsistemas de Antigua, La Oliva, Lajares y Agua de Bueyes, con una capacidad total de 40.000 metros cúbicos.

Además de estos, la empresa municipal del Ayuntamiento de La Oliva tiene una capacidad de almacenamiento de 16.000 metros cúbico, la empresa mixta de agua de Antigua cuenta con 9.503, Canaragua, que es la entidad privada que presta el servicio de abastecimiento en el municipio de Pájara, dispone de una capacidad de almacenamiento de 8.510 y hay entidades privadas que cuentan con depósitos con capacidad de almacenamiento de 10.000 metros cúbicos.

“Por tanto, -señala el Plan- la capacidad de almacenamiento actual y prevista para el periodo de ejecución de la planificación, contará con una capacidad total de almacenamiento de 160.075 metros cúbicos, que garantiza el suministro de abastecimiento urbano en la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura”.

25 agentes que abastecen

Para los seis municipios de Fuerteventura se han identificado 106 núcleos y 25 agentes que prestan el servicio de abastecimiento urbano y de autoabastecimiento de recursos hídricos para el uso turístico. Como entidades públicas, están el ayuntamiento de Antigua y La Oliva a través de la Empresa Mixta de Aguas de Antigua y la empresa de Suministros de Agua La Oliva, así como el Consorcio.

En total, 65 captaciones son realizadas por organismos públicos destinadas al servicio de abastecimiento urbano y 41 destinadas al autoservicio. Hay 25 agentes “con diferentes formas jurídicas que se autoabastecen, dando servicio a hoteles, instalaciones de ocio y urbanizaciones” y hay 64 puntos de captación de desaladoras.