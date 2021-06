El alcalde de Santa Cruz de Tenerife considera que la isla debería bajar a nivel 1 de alerta sanitaria

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), sostiene que con los datos epidemiológicos actuales, la isla debería bajar al nivel 1 de alerta sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

Tenerife supera este viernes los 25.000 contagios de COVID-19 tras sumar 79 casos nuevos

El Consejo de Gobierno de Canarias decidió este jueves mantener a Tenerife, Lanzarote y La Graciosa en el nivel 2 de alerta, pues los datos de contagios, aunque han mejorado, no son suficientes para rebajar el nivel de restricciones, según argumentó el portavoz del ejecutivo autonómico, Julio Pérez.

A través de las redes sociales, Bermúdez esgrime que la isla de Tenerife lleva más de una semana "con datos epidemiológicos diarios de nivel 1" y esperaba que el Consejo de Gobierno así lo decidiera ayer, "con todo lo que eso significa para el sector de la hostelería y la rehabilitación de la economía, pero no porque lo mereciéramos más o menos, sino porque ya llevábamos más de siete días con parámetros" de esta fase.

"Desconozco cuáles son los datos que maneja el Gobierno de Canarias, porque los que yo tengo son los que publica Sanidad diariamente por municipio y por isla, y no sé si hay algo que no conocemos para que no nos bajen de nivel", apunta Bermúdez.

El alcalde de Santa Cruz abunda en que "todo lo que sea mantener las restricciones afecta negativamente a la economía, por lo que si bajáramos a nivel 1, las posibilidades de recuperación serían mayores", remacha.