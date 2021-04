La alcaldesa de Mogán se ausentará del pleno en el que las cuentas entrarán en "inestabilidad presupuestaria"

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se ausentará del pleno de este lunes, en el que se prevé aprobar una modificación presupuestaria de 8,5 millones de euros. En el orden del día también se incluye la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2020.

Bueno ha designado como alcalde accidental del municipio al concejal Mencey Navarro para que la sustituya "en la totalidad de funciones" mientras se encuentra fuera del municipio desde el 27 de marzo hasta el 9 de abril. Así se recoge en una resolución de la alcaldesa fechada el pasado día 26.

Nueva Canarias Mogán recuerda que en el primero de los expedientes, relativo a la liquidación del presupuesto del 2020, el interventor ya había emitido un informe en el que ponía de manifiesto que el Ayuntamiento de Mogán entraría en inestabilidad presupuestaria y la cifraba en 4,9 millones de euros. Además el expediente pone de manifiesto que la recaudación respecto del 2019, se ha desplomado en 4 millones de euros y que Mogán tiene pendiente de cobro mas de 19 millones de euros. Una situación sobre la que ya se manifestó el Fondo Canario de Financiación Municipal.

Por su parte, la aprobación de una modificación presupuestaria por importe de 8.577.295,41euros financiada con recursos propios, supondrá que el remanente con el cuenta el Ayuntamiento se reduzca a unos 11 millones de euros, por lo que la formación nacionalista advierte de que esto contravendrá las advertencias del Fondo Canario de Financiación Municipal. Esta modificación supondrá así un incremento de la inestabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla del gasto. "Serán los concejales que asistan al pleno y que aprueben el expediente, los que asuman la responsabilidad contable que se derive del colapso económico del Ayuntamiento de Mogán", reprocha Nueva Canarias.

Cabe recordar que en su informe de 2019, el interventor alertaba de una “gestión gravemente dañosa” si el gobierno de Onalia Bueno aprobaba entonces otra modificación presupuestaria de 7 millones de euros. Y es que, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las entidades públicas a aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Esto conllevaría a que el Ayuntamiento de Mogán se vería obligado a constituir, a petición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal.

NC advierte de que los concejales del gobierno que apoyen la modificación presupuestaria lo harán sin que el interventor haya emitido informe en el que aclare cómo este expediente va a afectar a las cuentas públicas. Para el partido, "es evidente que la alcaldesa de Mogán al no asistir al pleno, por encontrarse ausente del municipio, no va a asumir ninguna responsabilidad que se derive de estos acuerdos, cargando sobre los hombros del resto de concejales de Ciuca toda la responsabilidad" y añade que Bueno no ha especificado el motivo por el que estará fuera del municipio.

La ausencia de la alcaldesa se produce solo unos días después de que haya fichado a los abogados que sacaron al expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, del caso Grúas. Bueno está siendo investigada desde 2015 en un caso que se reactivó en 2019 y que avanza de modo muy lento en el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, partido judicial al que pertenece Mogán. Se trata de una presunta compra de votos en los comicios en el municipio.