El estado de alerta por COVID-19 frena los ahogamientos en Canarias

El estado de alerta por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 ha frenado en seco los ahogamientos en Canarias en el pasado mes de marzo en Canarias, donde sólo se registraron dos fallecimientos en la costa grancanaria de Guayedra, en Agaete.



El único episodio luctuoso se registró el domingo 8 de marzo cuando un turista húngaro y su hija cayeron al agua Guayedra y, como recuerda la plataforma para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático Canarias, 1.500 Km de Costa, aún el cuerpo del progenitor no ha podido ser localizado.



A pesar de esta insólita circunstancia, la mortalidad mensual en las costas e instalaciones acuáticas de Canarias se sitúa este año en una media de 4,3 bañistas.



Canarias ha registrado en el primer trimestre trece fallecidos por ahogamiento en espacios acuáticos, sobre un total de 46 en el conjunto del país.



Solo en marzo fallecieron dos persona en el Archipiélago por este motivo -seis en febrero y cinco en enero-, un mes en el que en España se produjeron otros doce decesos, lo que supone el mejor dato desde 2015 cuando se puso en marcha esta estadística.



Cuatro de los fallecimientos del mes de marzo se registraron en Andalucía, tres en el País Vasco, y uno en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Asturias, según los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.



En el conjunto del año, Canarias en la comunidad autónoma donde más ahogamientos mortales se constataron con trece, uno de cada cuatro casos, por delante de Galicia (8), Andalucía y Cataluña (5 en cada caso), País Vasco (4), Castilla y León (3), Comunidad Valenciana e Islas Baleares (dos en cada región) y Asturias, Cantabria, La Rioja y Región de Murcia, (uno por territorio).



No se ha producido ninguna víctima mortal en Ceuta y Melilla, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura.



El perfil del ahogado en España en el primer trimestre del año es el de un hombre (86%), de nacionalidad española (77%), que ha perdido la vida en un espacio que no es ni playa ni río ni piscina (55%), cuya edad es superior a los 35 años en el 70,5% de los casos.



La plataforma Canarias, 1.500 Km de Costa recuerda que el accidente acuático sigue siendo la primera causa de muerte no intencional en Canarias, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial y, ante esta realidad, aboga por implementar la cultura de la prevención y la seguridad acuáticas, tanto entre la población local como foránea.