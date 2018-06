El arcoíris del orgullo invadirá la capital grancanaria del 14 al 30 de junio

Música, cine, teatro, exposiciones y ocio, entre muchas otras actividades, acompañarán la celebración del Orgullo LGTB de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá lugar del 14 al 30 de junio en la capital.



La cita está organizada por el Colectivo Gamá de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias, cuya reivindicación principal en este 2018 es la "liberación trans" por la libre autodeterminación de género.



El programa de actos de 2018 en la ciudad está "lleno de ganas de que el Orgullo se pueda celebrar en cada barrio, en cada esquina", ha anunciado el presidente del colectivo Gamá, Pablo Almodóvar.



Las actividades comenzarán el 14 de junio con el acto inaugural del Orgullo 2018 en el museo del Castillo de Mata, coincidiendo a su vez con la inauguración de la exposición La Alternativa, ofrecida por los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, y de una muestra de las ilustraciones de P.nitas, artista que ha diseñado el cartel de esta edición.



La programación ofrecerá también varias conferencias, mesas redondas y charlas, en las que intervendrán activistas, asociaciones y escritores referentes para el colectivo, entre los que destaca, por ejemplo, Paco Tomás.



Como en anteriores ediciones, este año el Orgullo vuelve a mirar a la infancia con una jornada dedicada a promover el respeto a la diversidad entre los más pequeños, destacando la quinta edición de la Escuela Drag dirigida por Rayko Santana (Grimassira Maeva).



Destacan también otras actividades como varias proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales y la carrera en tacones que tendrá lugar en la calle Ripoche.



El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB, se entregará los premios Orgullo 2018 a varios referentes del colectivo en la Sala Insular de Teatro de la capital grancanaria.



El 30 de junio está convocada la manifestación reivindicativa, bajo el lema Represaliadas, Disidentes y Victoriosas. Juntas por la liberación trans, que partirá a las 19.00 horas desde el edificio de los Taxistas en Guanarteme hasta el parque Santa Catalina, donde se leerá el manifiesto que exige la "despatologización" y los derechos de las identidades trans.



"Celebramos seguir trabajando contra la discriminación para mostrar ese orgullo necesario para salir en la calle en una ciudad donde, hasta ahora, no nos han visto o no nos han mirado bien, y caminar juntos hacia la liberación trans", ha dicho hoy la activista transexual Montse González.



Almodóvar ha exigido al Congreso de los Diputados que la Ley de Igualdad LGTBI presentada en mayo del año pasado "vea la luz y cambie la realidad de personas que siguen viviendo discriminación".



Además, ha solicitado al Consistorio capitalino que este mes de junio "se lleven a cabo todos los acuerdos que permitan solventar la situación que lleva asfixiando a Gamá en esta celebración en estos tres últimos años".



La semana del Orgullo LGTB es "un compendio de actividades, actos, reivindicaciones y cuestiones formativas, que son la eclosión de un trabajo que se desarrolla durante todo el año por este colectivo y que no va sólo de reivindicar, sino de formar e impregnar a la ciudadanía del derecho a la igualdad", ha destacado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE).