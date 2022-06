“Presumen de ser un ejemplo de solidaridad y apoyo mutuo, pero a las mujeres en la cultura, en este caso, se las ningunea, se las invisibiliza. Las palabras y las leyes quedan bonitas en papel, pero de nada sirve aprobar leyes de igualdad si luego no se aplica teniéndolas, teniéndonos, presente”. Es la denuncia de la asociación feminista ReCreándome reclama más participación de mujeres en los eventos de Canarias.

El colectivo pone como ejemplo la escasa paridad en la Feria del Sureste del pasado fin de semana. “Si usted tiene el programa a mano, vaya al final del mismo, eche un ojo al apartado «Actuaciones», si no tiene las gafas violetas puestas aún, háganos el favor de pararse y ponérselas. ¿Que ve?”, se cuestiona.

La asociación destaca que lleva años denunciando la poca presencia de mujeres en los conciertos, en los festivales, en todos aquellos espacios “en los que correspondería subirse a un escenario mujeres y hombres por igual, pues la gran mayoría de ellos están subvencionados con dinero público, con el dinero de toda la población, mujeres y hombres que pagamos nuestros impuestos, en tiempo y forma, debidamente”. Recuerda que existe una Ley estatal desde el 2007 que habla de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, pero en este sector, como en muchos otros, hacen oídos sordos.

Para ReCreándome, es mucho más grave “que las propias administraciones públicas organicen eventos y sean ellas mismas quienes no contemplen, ni siquiera huelan, el machismo interiorizado que tienen al contratar a una mayoría abrumadora de grupos donde sólo hay hombres. Es indignante que nadie haya dicho nada, que en ningún momento de todo el proceso de elaboración de este programa a nadie se le haya ocurrido parar, leer los nombres y decir: «Un momento, aqui nos faltan mujeres, artistas profesionales que en las islas tenemos, y muchas!» pero no, parece que las gafas violetas a sus despachos aún no han llegado”.

“Así que solo nos queda proponerte a ti, que nos estás leyendo, que mantengas las gafas violetas puestas, que eches un vistazo a todos los programas de festivales y conciertos que se mueven ahora mismo por toda la isla y señales públicamente. Sólo eso es lo que les hace repensar y revisar las cosas, cuando un número determinado de personas señala, denuncia públicamente. Exigir que cumplan la ley pues son las instituciones las primeras que tienen que garantizar su cumplimiento y aquí la incumplen de lleno, en todos los municipios, en toda la isla”, apunta.

Puedes leer la reflexión completa de la asociación en este enlace.