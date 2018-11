El 112 ha atendido 14.967 llamadas sobre violencia machista este año

El teléfono de emergencias 112 ha atendido en Canarias un total de 14.967 llamadas relacionadas con la violencia machista en lo que va de año, y de ellas, 6.415 fueron situaciones de emergencia que exigieron una intervención inmediata, ha informado este viernes la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales.



Además de las mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas hay muchas otras que sufren situaciones de violencia de género y es necesario que la sociedad actúe para ponerles freno, ha dicho Morales.



Con ese fin, el Instituto Canario de Igualdad ha puesto en marcha una campaña para prevenir, alertar y denunciar la violencia machista y para difundir los centros y recursos de la Red Canaria para la atención a las Víctimas de Violencia de Género.



La intención es que la sociedad se implique y se conciencia de la importancia de dar la alarma ante los primeros signos de violencia, así como difundir los recursos al servicio de las víctimas, ha dicho Morales durante una rueda de prensa.



La campaña invita a los ciudadanos a llamar al teléfono 112 si conocen alguna situación de violencia de género, donde personal especializado pondrá en marcha los recursos necesarios para afrontarla.



Asimismo, se pretende dar a conocer los recursos disponibles para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, que pueden encontrarse en la dirección www.DaLaAlarma.com.



La campaña se difundirá próximamente en televisión, radio y redes sociales, además de mediante folletos disponibles en farmacias, centros de salud, juzgados y comisarías, entre otros lugares.



También se repetirá durante el primer y el segundo semestre de 2019 para que sirva como recordatorio.



Se trata de una invitación a que los ciudadanos "den la alarma, pues estamos hablando de vidas", ha dicho Morales.



La directora del Instituto Canario de Igualdad ha insistido en que la violencia de género "no es un asunto privado y la sociedad debe tomar conciencia del problema".



En su opinión, "cada vez hay un compromiso social mayor" y se asume que es un problema de todos, "pero todavía queda mucho por hacer".



Morales ha recordado que la ley canaria contra la violencia de género incluye todos los casos, no únicamente los que provienen de las parejas o exparejas, como la ley estatal.



Además, las víctimas pueden recurrir a los recursos y percibir ayudas del Gobierno canario aunque no denuncien judicialmente.