El aumento de casos de violencia sexual en Canarias centra las iniciativas para concienciar este 25N

La violencia sexual se ha incrementado en Canarias un 19,6% con respecto al año pasado, según datos del Ministerio de Interior. Se trata de un tipo de violencia contra las mujeres que ha permanecido históricamente silenciada y que empieza a cobrar más visibilidad en la sociedad tras casos como el de La Manada o el de la violación múltiple a una menor en el sur de Gran Canaria. Con motivo de la celebración el próximo domingo 25 de noviembre del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista, gran parte de las iniciativas de concienciación que se han iniciado desde hace algunas semanas en las Islas van enfocadas precisamente a la repulsa contra la violencia sexual.

El Ministerio contabiliza 556 casos de delitos contra la libertad sexual hasta septiembre de este año. Sin embargo, se trata de una realidad de la que no siempre hay constancia ya que la mayoría de estas situaciones no se denuncia. También habría que analizar los datos de mujeres que piden ayuda directamente a otros servicios , pero cuyo caso no llega a los juzgados.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, recuerda que las violaciones, las agresiones sexuales y el acoso son manifestaciones de violencia machista contra las mujeres y que se ejercen precisamente por las situaciones de desigualdad en la que se encuentran las mujeres frente a los hombres. Según el último informe de ‘atención a la mujer víctima de violencia’ del ICI, se han atendido por este servicio a 250 mujeres por violencia física con agresión sexual y a 4.387 por violencia física sin agresión sexual.

No es casualidad que precisamente este año las campañas de concienciación para este 25 de noviembre además de recordar los asesinatos y los malos tratos físicos y psicológicos contra las mujeres incidan también en las violaciones y agresiones sexuales. La pasada semana ya quedó de manifiesto en el Encuentro de Profesionales de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, donde se subrayó precisamente que la importancia de educar y concienciar a la sociedad y en especial a la población más joven. Para ello, numerosas expertas coinciden en la necesidad de imponer una asignatura de educación sexual en los colegios ante el aumento de consumo de pornografía por parte la juventud, que en la actualidad tiene mucho más acceso a ella.

Repulsa contra la violencia machista

Por parte del Gobierno de Canarias su campaña lanza mensajes desde el enfoque de una chica, con el texto En el Sexo Yo decido cómo disfrutar; de un chico, con el lema En el sexo Yo respecto sus decisiones; y de la sociedad en general, con el texto En el sexo decidimos juntos. Además de su difusión en medios, espacios públicos y guaguas también se ha creado una página web con información y en la que se anima a los jóvenes a crear su propio manifiesto.

En la misma línea, desde hace ya varios días, por Gran Canaria se mueve una oficina itinerante impulsada por la Consejería Insular de Igualdad. El furgón informativo se mueve por los distintos municipios ofreciendo información, a lo que le han acompañado otras iniciativas también en rechazo a la violencia sexual, como una conferencia contra la trata con fines de explotación sexual.

Los ayuntamientos de las dos capitales canarias también se movilizan en este sentido este año. En Las Palmas de Gran Canaria se celebró el pasado domingo una ruta motera contra las agresiones sexuales y se ha promovido otra iniciativa con los comercios para que se declaren espacios libres de violencia de este tipo. La concejala Diana Mujica (LPGC Puede) explica que 225 establecimientos han solicitado ya una pegatina al ayuntamiento para sumarse a la iniciativa. En Santa Cruz de Tenerife también se han celebrado jornadas con esta temática para profesionales y la campaña “queremos vivir libres de agresiones sexuales”, entre otras.

Zapatos rotos frente a Presidencia del Gobierno de Canarias para visibilizar los asesinatos machistas. (Foto: Facebook de la Red Feminista de GC)

Las red feminista de Gran Canaria o el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife así como otras asociaciones feministas llevan semanas tambiém movilizándose. Este mismo miércoles se celebró una concentración en la plaza del Tranvía, en La Cuesta en señal de repulsa contra la agresión machista que sufrió este martes por la noche una mujer en la isla al ser rociada con ácido.

Este martes la red feminista colocaba tacones rojos frente a Presidencia del Gobierno en Canarias para concienciar sobre los casos de mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista. "La Violencia Institucional son actos u omisiones llevadas a cabo por las instituciones y retrasan y omiten el acceso en iguales condiciones a las mujeres a los diferentes derechos, o que las desprotege", subraya en su página de Facebook la red.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias, enfoca la semana previa al domigno 25 de noviembre a actividades de sensibilización con los más jóvenes con charlas, la celebración de un concurso con estudiantes de Primaria o la entrega de premios Meninas, o el encendido de la fachada del edificio de la Delegación en color violeta.

El día grande será el próximo domingo 25 de noviembre cuando se celebrarán manifestaciones o concentraciones en todas las islas en repulsa contra la violencia machista. En algunas islas además habrá una marcha nocturna el sábado bajo el lema La calle, la noche también son nuestras. En Tenerife saldrá a las 19.30 desde la concepción en La Laguna y en Gran Canaria será a las 20.00 horas desde el Auditorio Alfredo Kraus.