El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dice que “habrá que explicar a los jueces” lo que supone el Carnaval

La edil de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, asegura que el Ayuntamiento trabaja para “minimizar la incomodidad” que, como cualquier fiesta, procesión o campanadas de una iglesia, pueda ocasionar esta fiesta, cuyas implicaciones, ha dicho, “habrá que explicar a los jueces”.

Así se ha referido la edil a las quejas que ha generado la ubicación elegida este año para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en el entorno de Belén María, entre vecinos de la zona con los que se ha comprometido a “seguir reuniéndose las veces que sean necesarias para que tengan conocimiento de todo” lo que se decida en torno a esta fiesta de interés turístico internacional, como han podido hacer en encuentros celebrados en la Junta de Obras del Puerto de La Luz y el salón parroquial de La Isleta.

“A mí no me vale que haya 600 firmas que estén en contra, que no están en contra, sino que todos queremos el carnaval pero ninguno lo queremos en nuestro entorno. Este año es excepcional y seguiremos dándoles todas las explicaciones y facilitándoles todas las medidas” que contribuyan a disminuir en lo posible el impacto de esta fiesta y garantizar su seguridad, para lo que se vallará, para facilitar su acceso, las viviendas de la Junta de Obras del Puerto.

Medina ha recalcado que el mandado de la alcaldesa, Carolina Darias, es “tener las mejores fiestas y atender todas las demandas de los vecinos” y ha insistido en que “La Isleta no queda incomunicada desde el 25 de enero al 18 de febrero”, sino que habrá cortes de tráfico con alternativas de acceso y salida al barrio “ciertos días y a ciertas horas”.

“Esta tarde volveré a hablar con ellos, están en su derecho, nosotros pondremos todas las medidas para generar el menor daño, pero la ciudad tiene una fiesta de interés turístico internacional” que genera “un impacto de incomodidad” como el que suscita “cualquier fiesta y procesión” o el que causa, ha dicho, las campanadas que dan, a cada hora, las iglesias, ha referido en la presentación del plan de movilidad y seguridad diseñado para el Carnaval 2024.

Sobre el perjuicio que las repetidas quejas vecinales, como las que han conseguido sacar las verbenas nocturnas del entorno de Santa Catalina o el Carnaval de Día del casco histórico de Vegueta, puedan causar a esta fiesta, la más populosa de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina ha estimado que habrá que “sentarse y explicarle a los jueces lo que supone” un evento importante como éste, “que no siempre va a ser del gusto de todos”.

“Creo que esto va a ser un trabajo que tendremos que hacer con diferentes comunidades y diferentes fiestas a nivel nacional, que son muchas. De todas maneras, es obligación de este equipo de gobierno convertir a Las Palmas de Gran Canaria en la mejor ciudad para vivir, compartiendo y conviviendo con todo lo que acontece en ella. Tendremos que seguir buscando alternativas para dar el mejor espacio cuando proceda, de lo que informaremos detalladamente”, ha aseverado.

Sobre el evento más multitudinario de la fiesta, la Gran Cabalgata, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero, el edil de Seguridad, Josué Íñiguez, ha destacado que estará, como la de 2023, “videovigilada con cuatro cámaras y varios drones” y partirá de El Sebadal para culminar en Rafael Cabrera.