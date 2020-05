Gran Canaria y Alcampo se alían para promocionar los productos locales

El Cabildo de Gran Canaria y Alcampo han cerrado un acuerdo para fomentar el consumo de los productos de la tierra con una campaña publicitaria y una zona de promoción en su hipermercado de Telde en el que estarán aglutinadas los productos de la Isla durante dos semanas bajo el paraguas del programa Gran Canaria Me Gusta, según informa la corporación insular en un comunicado.



El público podrá encontrar en un espacio de 400 metros cuadrados productos agroalimentarios producidos y elaborados en Gran Canaria y, entre otras delicias de la tierra, habrá papas de San Mateo, aguacates de Mogán, sandías y papayas de Santa Lucía, verduras de Telde y Guía, chorizos de Teror, dulces de Moya, pescados, además de chocolatinas, vinos, refrescos, rones y otros productos de reconocidas marcas de Gran Canaria.



Se trata de una acción más que el Cabildo suma para apoyar al sector primario, ya que ha perdido parte de sus canales habituales de venta con el cierre de hoteles y restaurantes, motivo por el que ha redoblado sus esfuerzos en colaboración con la Cámara de Comercio para promocionar los productos de kilómetro cero y fomentar así la sostenibilidad y la economía circular, reducir la huella ecológica y concienciar a la ciudadanía para que consuman alimentos de proximidad, explicó el director de Industria, Juan Manuel Gabella.

Alcampo Telde, que abrió sus puertas en 1997 y tiene una plantilla de de casi 300 personas, es socio del programa Gran Canaria Me Gusta desde sus inicios y trabaja con 185 proveedores de Gran Canaria a los que el pasado año les realizó compras por más de 23 millones de euros.



Por tanto, este acuerdo coincide también con una de las prioridades de Alcampo, la de fomentar los productos locales en cada uno de los supermercados que tiene en diferentes zonas de la geografía española.



El director de Alcampo Telde, Roberto Cano, aseguró que la compañía está orgullosa de ofrecer productos locales no solo porque ayudan a los pequeños y medianos productores, lo cual redunda en el desarrollo social de la Isla, sino porque beneficia a sus clientes. “Ponemos a su alcance productos emblemáticos y de una calidad extraordinaria”, subrayó.



En virtud de este acuerdo, el Cabildo y Alcampo caminarán de la mano para promocionar el programa Gran Canaria Me Gusta como un sello distintivo del producto grancanario asociado a valores de calidad, prestigio, cercanía y beneficio social tanto a través de campañas publicitarias en diferentes soportes como en las instalaciones de Alcampo, con cartelería y señalización del producto de la tierra.