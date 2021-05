Pleno de caídas: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arrecife, entre las ciudades del país que más retroceden en los contagios de COVID

Los contagios van cuesta abajo en Canarias. La recopilación de datos elaborada por elDiario.es demuestra que Canarias se ha despedido de ese letargo epidemiológico que duró casi dos meses y que no permitía ver una mejoría generalizada. Ahora, y tras romper esa barrera, cuatro grandes ciudades canarias se encuentran entre las que más retroceden en el número de nuevos casos por COVID-19 en España, a tres días de que se cumpla el fin del estado de alarma.

Canarias se despide de la cuarta ola, que dejó más de 12.000 contagios y 130 muertes por COVID-19

Las Palmas de Gran Canaria vuelve a liderar una semana más la caída de los contagios en en el Archipiélago. La capital de la isla redonda anotaba hace dos semanas una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 271 casos por cada 100.000 personas. En la actualidad, ese mismo indicador es de 157 casos, lo que denota una clara tendencia a la baja del 42% y la posiciona en la séptima gran ciudad de España con mayor caída tras la cuarta ola.

Tenerife, la última isla en salir del nivel 3 alerta sanitaria este martes al mejorar notablemente sus datos COVID, también tiene a dos ciudades de enhorabuena, precisamente, las que hace pocos días seguían sumidas en un estancamiento. San Cristóbal de La Laguna registraba hace dos semanas una IA a 14 días de 259 casos por cada 100.000 laguneros y, ahora, ese mismo dato es de 199, pasando así de estar en riesgo extremo a riesgo alto.

Quien también ha roto con ese stand by y se ha sumado a la caída de la incidencia es Santa Cruz de Tenerife. La capital tinerfeña no podía decir lo mismo hasta hace no mucho, con 348 casos por cada 100.000 habitantes, sin embargo, ahora su curva también ha adoptado una clara inclinación descendente después de notificar una caída de su incidencia del 17% en estas dos semanas. Aunque, eso sí, se sigue manteniendo en riesgo alto.

Bajada a paso lento de Arrecife

De una semana a otra, el escenario también ha cambiado para Arrecife. Hace apenas siete días, la capital de Lanzarote se posicionaba como el municipio canario que mostraba una mayor tendencia al alza de su incidencia. La curva también se ha revertido en este caso, aunque de una manera más tímida que en el resto de ciudades canarias, al registrar una incidencia de 209 casos por cada 100.000 residentes, lo que representa una bajada del 8% con respecto a hace una semana. Hay que aclarar, sin embargo, que los datos de Arrecife ni en el mes de abril ni en los primeros días de mayo han sido alarmantes.

Valverde: pocos contagios, subidas explosivas

La capital herreña sigue atrapada una semana más en el color marrón propio de una localidad que se encuentra en una situación en riesgo extremo por COVID-19. Con apenas una quincena de positivos en toda la isla y unos contagios diarios que no superan los tres afectados, Valverde parece estar al borde del colapso, a priori. Una vez más, en este caso, hay que mirar el contexto. La densidad poblacional de la isla más occidental de Canarias es de algo más de 11.000 habitantes. Esto hace que cualquier cambio epidemiológico, como, en este caso, los brotes registrados hace un par de semanas, provoque una subida explosiva en la curva de incidencia.

Estos buenos datos se traducen en que esta semana, Canarias ha anotado cifras no vistas desde antes de la llegada de la ola navideña, a finales de 2020. Desde el 23 de abril, la incidencia acumulada (IA) a 14 días en las Islas ha emprendido un viaje cuesta abajo, situándose en torno a las 95 casos por cada 100.000 residentes. Por primera vez desde el 10 de diciembre del pasado año, Canarias ha logrado bajar de la barrera de los 100 casos en este indicador.

Con estos números favorables y a las puertas del fin del estado de alarma este 9 de mayo, las Islas se mantienen a la espera de saber las medidas frente a la pandemia en este nuevo escenario.