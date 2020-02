La calima deja inoperativos tres aeropuertos de Canarias

La alta concentración de calima o polvo en suspensión que este sábado afecta al archipiélago canario ha dejado inoperativos los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, han indicado a Efe fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).



El episodio de calima que este sábado ha comenzado a afectar a Canarias ha hecho que el Gobierno canario declare la situación de alerta desde hoy y sin poder dar una fecha de terminación.



La previsión es que la fuerte calima afecte a todas las islas del archipiélago canario durante varios días, y el Gobierno canario ha recomendado a la población que no salga a la calle si padece enfermedades respiratorias crónicas, y si lo hace que tenga cerca la medicación habitual.



El primer aeródromo que ha quedado inoperativo en la jornada del sábado ha sido el de Gran Canaria, donde se han cancelado nueve vuelos que pretendían aterrizar o despegar de este aeropuerto, donde la visibilidad se reduce a menos de 400 metros.



Así lo han confirmado a Efe fuentes de AENA, que han sumado estas nueve cancelaciones en Gran Canaria a otros 28 vuelos que han sido desviados dada la inactividad en la que ha entrado desde hace unas horas el aeropuerto de Gran Canaria.



Posteriormente los aeropuertos Reina Sofía y Los Rodeos, en el sur y norte de Tenerife, respectivamente, han dejado de recibir vuelos procedentes de fuera de las islas debido a la falta de visibilidad, han indicado a Efe fuentes de AENA.



El aeropuerto de Tenerife Norte sí está operativo para vuelos interinsulares, y las fuentes indicaron todos los vuelos que tengan como destino Tenerife no salen de sus aeropuertos de origen, y añadieron que algunos que estaban en vuelo han regresado.



Desde los aeropuertos de Tenerife en estos momentos salen aviones, excepto si tienen como destino el aeródromo de Gran Canaria, que debido a la falta de visibilidad no está operativo.



Debido a la presencia de la calima la Federación Canaria de Fútbol ha decidido suspender todos los partidos de la jornada del domingo, tanto de categoría territorial como nacional.



A la calima se ha unido el fuerte viento a partir de las 21.00 horas de este sábado, por lo que el Ejecutivo canario también ha declarado la situación de alerta a partir de esa hora.



La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que haya rachas de viento que superen los 100 kilómetros hora, sobre todo en zonas altas y de medianías.



Estas dos alertan han llevado al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a la suspensión de los actos del carnaval previstos para el sábado y el domingo, mientras que el de Santa Cruz de Tenerife decidirá en las próximas horas si los mantiene para la jornada del domingo.