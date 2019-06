El calor continuará en Canarias este lunes

Los cielos despejados predominarán este lunes en Canarias.



En el mar habrá noreste 3 o 4, temporalmente 5 en las costas noroeste y sureste. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metro en costa oeste, variable 1 o 2, rizada.



PREVISIÓN POR ISLAS PARA ESTE LUNES:



LANZAROTE



Cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algunos intervalos nubosos en el litoral norte durante la mañana. Baja probabilidad de calima, principalmente en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas del interior.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 22 30



FUERTEVENTURA



Cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algunos intervalos nubosos en los litorales a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de calima, principalmente en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Se pueden superar localmente los 30 grados en zonas de interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sur de Jandía durante la segunda mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 22 29



GRAN CANARIA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados en general. Intervalos nubosos con brumas en los litorales a primeras y últimas horas, especialmente al norte y este. Baja probabilidad de calima, principalmente en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Se superarán puntualmente los 30 grados en medianías del sur. Viento del nordeste, que será fuerte en la vertiente sudeste y extremo noroeste. También se esperan intervalos de fuerte a primeras horas en zonas altas. Predominio de las brisas en los litorales norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 24



TENERIFE



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en los litorales a primeras y últimas horas. En cumbres centrales, nubosidad de evolución a partir de mediodía sin descartar chubascos aislados acompañados de alguna tormenta. Baja probabilidad de calima, principalmente en altura. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sudeste y extremo noroeste. Brisas en costas norte y suroeste. En cumbres centrales, no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte asociadas a los chubascos.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 21 29



LA GOMERA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Intervalos nubosos en litorales, principalmente del norte, a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de calima, principalmente en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste, que será fuerte a partir de mediodía en vertientes noroeste y este, así como en zonas altas. Sin descartar puntualmente alguna racha muy fuerte en estas zonas. Brisas en costa norte y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 21 26



LA PALMA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en litorales del norte a primeras horas. Baja probabilidad de calima, principalmente en altura. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste y en El Paso durante la primera mitad del día. Brisas en costas nordeste y oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 22 26



EL HIERRO



Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Intervalos nubosos en litorales a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del nordeste de flojo a moderado, algo más intenso en los extremos oeste y sudeste donde puede haber algún intervalo de fuerte. Brisa en costas norte y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 22 28