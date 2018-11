Casi 36.000 canarias han denunciado casos de violencia machista en la última década

Casi 36.000 mujeres han presentado denuncias por violencia machista en Canaria desde que en 2007 se puso en marcha el sistema VioGen, la base de datos que comparten la Policía y la Guardia Civil para poder hacer un seguimiento efectivo de las víctimas y del riesgo de sus casos.



En un encuentro de con los medios de comunicación organizado por la Delegación del Gobierno con motivo del Día contra la Violencia contra la Mujer, representantes de los cuerpos de seguridad del Estado han resaltado que la vigilancia que se hace sobre esos casos es continuo y que el volumen de denuncias diarias es muy importante.



De hecho, se estima que entre la Guardia Civil y la Policía recogen a diario en Canarias de 15 a 20 denuncias sobre malos tratos infligidos por hombres a sus parejas o exparejas, lo que lleva a que en este momento existan 3.596 casos "activos" en las Islas, con 2.386 mujeres que tienen asignadas medidas de protección.



Los casos recogidos por el sistema Viogen apuntan, en principio, a que una de cada 30 mujeres de Canarias ha denunciado ser víctima de violencia machista en los últimos diez años.



Los responsables de los cuerpos de seguridad subrayan que el volumen de casos es muy elevado, aunque precisan que quizás esa proporción de una de cada 30 tenga un sesgo al alza por el importante peso del turismo; es decir, porque en la base de datos de Canarias también refleja los supuestos denunciados por turistas que han sufrido malos tratos mientras estaban en las Islas.



En el conjunto de España, son ya 973 las mujeres que han perdido la vida asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos quince años, desde que en 2003 se aprobó la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.



Ya son tantas, ha subrayado la delegada del Gobierno, Elena Máñez, como las víctimas mortales de ETA en sus cinco décadas de terrorismo, un número que exige que la sociedad "se rebele" contra este tipo de conductas y arrope cada vez más a quienes las sufren.



En el encuentro, dos agentes que trabajan en primera línea en la atención las víctimas en Canarias, la policía Noelia Cortes y la guardia civil Patricia Palens, han detallado lo mucho que ha cambiado la sociedad en esta materia en los últimos años.



Del "no te metas en casa ajena" que imperó en España hasta hace unos años, han enfatizado estas dos funcionarias, se ha pasado a una situación en el que cada vez más son los vecinos, educadores o trabajadores sanitarios que llaman por iniciativa propia a la Policía o la Guardia Civil para comunicar los casos de los que tienen sospecha, exista o no protocolo al respecto en su trabajo.



"Esa implicación es importantísima", ha remarcado la policía Noelia Cortés, que considera que esas redes de colaboración en favor de la mujer víctima ayudan a detectar muchos casos y a impedir que la violencia que sufren evolucione hacia episodios mucho más graves.



Su colega de la Benemérita Patricia Palens ha remarcado además lo decisivo que resulta ganarse la confianza de la mujer para convencerla de que dé el paso de denunciar, sin ocultarle nunca de que esa decisión "va a cambiar su vida de la noche a la mañana".



"No es fácil, nunca lo es", ha dicho la agente Palens, que explica a toda mujer que empieza a pensar en lo mucho que se va a complicar su día a día si denuncia que "eso es así," pero que hay numerosos recursos para ayudarla y, lo más importante, que dar ese paso permitirá que el maltratador salga de su vida.



La delegada del Gobierno ha defendido que, pese a los avances, sigue siendo necesario aumentar la formación de todas las profesiones que trabajan en esta materia sobre las peculiaridades de la violencia machista; y a su entender, también entre los jueces.



Máñez ha valorado la labor que hacen los juzgados en este campo, con numerosas órdenes de protección dictadas cada día en toda España y cientos de juicios rápidos celebrados, pero también ha recordado que, en algunas ocasiones, siguen apareciendo sentencias que "ponen los pelos de punta" y que la reafirman en su convicción de que todos los operadores jurídicos necesitan más formación en esta materia.