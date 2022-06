Canarias estará exenta de la tasa verde que debate la Unión Europea

Canarias estará exenta de la tasa verde o impuesto al queroseno que se debate en la Unión Europea, en virtud de la Directiva 2008/118 que regula los impuestos especiales y que, en el artículo 5, establece que el archipiélago canario queda fuera de su ámbito de aplicación, de la misma manera que las Islas están excluidas del IVA en virtud de la Directiva 2006/112 -artículo 6- relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha aclarado este miércoles en el Parlamento que el Archipiélago no está concernido por la eventual aplicación de un impuesto especial al carburante de la aviación, puesto que así se prevé en la legislación europea. “Canarias está al margen de los impuestos especiales porque así se acordó en el momento de su integración en la Unión y, por tanto, la tasa al queroseno no nos afecta”, dijo Rodríguez, quien recordó que “en este caso, no se trata de una particularidad derivada de nuestra condición RUP sino de nuestro especial modelo de adhesión a la UE”.

El vicepresidente ha destacado, por otro lado, el “importante paso” que se ha dado en el Parlamento europeo para prorrogar la exclusión de Canarias del comercio de derechos de emisión y ha agradecido el trabajo realizado en este sentido por el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. “Este asunto está encauzado, si bien es verdad que aún queda la decisión final del denominado trílogo”, ha precisado Rodríguez.

También en relación con los expedientes europeos, el vicepresidente insistió en que el Gobierno de Canarias seguirá dando la batalla para que se exceptúe a las Islas de la aplicación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros. “Aunque estamos de acuerdo con esta medida, que pretende que las grandes corporaciones transnacionales cumplan sus obligaciones tributarias, creemos que Canarias debe estar al margen, no por una cuestión cuantitativa, sino cualitativa y de respeto a su diferencial fiscal, consagrado en el REF”, señaló.

Sobre el REF, el vicepresidente indicó que “habitualmente” a los gobiernos de España les cuesta entender las especificidades del Archipiélago, por lo que es preciso “estar siempre organizados desde Canarias para exigir su cumplimento”.

Pero a pesar de esas circunstancias, ha indicado que los programas económicos del REF sustentados en las leyes se están cumpliendo totalmente, al igual que se respeta el diferencial fiscal entre Canarias y el resto del Estado. Sí hay diferencias con el Gobierno de España en relación con la interpretación y regulación de determinados aspectos fiscales, como el comercio triangular en la ZEC, aseguró.

Medidas contra la inflación

El vicepresidente también ha respondido en el Parlamento a dos preguntas relacionadas con las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania y el impacto en la ciudadanía canaria de la elevada inflación.

En ambos casos, Rodríguez recordó que las recetas puestas en marcha por el Ejecutivo consisten en una bajada selectiva de impuestos a los sectores más afectados -tal y como ya se hizo con ocasión de la pandemia, la erupción en La Palma o la devolución del impuesto de combustibles a los transportistas, agricultores y ganaderos- y la concesión de ayudas directas, como las reguladas para la actividad ganadera. “Tenemos que actuar de manera precisa y quirúrgica, porque algunas propuestas, como las bajadas generalizadas de impuestos son injustas y, además, pueden ser contraproducentes para combatir la inflación, que es ahora mismo el principal problema de las economías occidentales”, dijo.

El alza de los precios, volvió a recordar este miércoles Rodríguez, no solo afecta a los ciudadanos, sino también a las administraciones públicas, que habrán de pagar más por los servicios que se prestan, como la sanidad, la educación o la vivienda o las infraestructuras que se construyen.

A este respecto, ha detallado que si bien la recaudación tributaria ha crecido en Canarias durante el primer trimestre del año un 19% el gasto publico ha crecido por encima de ese porcentaje, rebasando el 20%.

Por otro lado, Rodríguez también ha insistido en que el presidente del Gobierno de España y su ministro de Asuntos Exteriores han vulnerado la legalidad internacional al posicionarse a favor de Marruecos en el conflicto de El Sáhara y han generado “un enorme problema diplomático” con Argelia.