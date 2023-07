Canarias registró casi 66.000 donaciones de sangre durante 2022

En 2022 un total de 45.690 personas en Canarias realizaron 65.935 donaciones efectivas, según informa la Consejería de Sanidad. De ellas, 62.611 fueron de sangre total y 3.324 de aféresis.

Un 61,1% de las donaciones pertenece a donantes habituales y un 17,7% a nuevos donantes, mientras que los donantes recuperados representan el 21,1% del total.

La persona donante más habitual en Canarias se encuentra entre 34 y 49 años, con un número superior de mujeres en el segmento de los más jóvenes, de 18 a 24 años, e igualados en el segmento de edad entre 25 y 35 años. A partir de ahí, la donación es mayoritariamente masculina.

25.859 donantes fueron hombres, lo que representa un 56,59%. Por su parte, la cifra de mujeres donantes fue de 19.831, es decir, un 43,40%.

Asimismo, el 81,71% de las donaciones obtenidas por la Red Transfusional Canaria proceden de Gran Canaria y Tenerife, mientras que el 18,28% restante se obtuvo en el resto de islas.

La isla que más donaciones registró fue Tenerife, que recibió 28.753 donaciones efectivas. Del total, 11.745 proceden de donantes habituales (61,1%), 3.399 de donantes nuevos (17,69%) y 4.067 de donantes recuperados (21,2%). El 60,8% de las donaciones fueron de hombres, mientras que el 39,1% restante de mujeres.

En Gran Canaria se obtuvieron 28.436 donaciones, de las cuales el 62,6% fueron de 12.701 donantes habituales, el 16,8% de 3.412 donantes nuevos y el 20,5%de 4.160 donantes recuperados. Las donaciones masculinas representaron un 52,68%, mientras que las femeninas fueron un 47,32%.

Por su parte, Fuerteventura es la isla no capitalina con más donaciones de sangre registradas en 2022: 2.307 donaciones en el que los donantes habituales también lideran las cifras de donación con un 59,47% del total, tendencia habitual en todo el Archipiélago.

Según el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), los grupos sanguíneos más habituales en Canarias son el A+ y O+, por lo que son los más solicitados. Desde la institución, recuerdan la importancia de donar con regularidad si se pertenece a alguno de ellos.

Por lo general, las personas entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos y que tengan buen estado de salud pueden donar sangre. No obstante, hay otros requisitos a tener en cuenta para ser donante, como no haber viajado a zonas susceptibles de paludismo o plagas en el último año o no haber tenido infecciones víricas en la última semana, entre otros puntos.

Para saber dónde donar sangre, el Gobierno de Canarias tiene habilitado un espacio en su página web donde la ciudadanía puede consultar los puntos fijos e itinerantes de colectas de sangre en todo el Archipiélago.