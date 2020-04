Las Islas pueden ser territorio seguro de COVID-19 en "no mucho tiempo", según el director del Instituto de Astrofísica de Canarias

El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, ha dicho a Efe que el archipiélago canario puede ser en "no mucho tiempo" un territorio seguro en coronavirus, si bien para ello será preciso controlar de forma cuidadosa la entrada por puertos y aeropuertos.



Rafael Rebolo considera que en Canarias las cosas se pueden hacer de manera muy diferente al resto del país por el hecho de ser islas y recuerda que los datos indican que el número de personas infectadas desciende, por lo que se puede pensar que en las próximas semanas no haya más casos.



La clave para recuperar la normalidad en un plazo no demasiado largo está en el control cuidadoso de puertos y aeropuertos, indica Rafael Rebolo, para quien eso es algo viable, si bien es precisa la participación de muchos agentes, que quienes lleguen a las islas se hagan un test y que tanto barcos como aviones sean seguros, lo cual entiende que se puede lograr.



La tecnología permite ese control y, de llevarlo a cabo, se recuperaría algo la economía de las islas, subraya el director del IAC, quien es "moderadamente" optimista en relación a la recuperación pronta de Canarias y está "mucho más preocupado" por el territorio continental debido a lo difícil que es el control por carretera.



Para ayudar a la recuperación, será preciso realizar más test PCR. Y en ese aspecto, Rebolo comenta que la empresa Arquimea, que realiza al día unos 10.000 podría hacer lo mismo, si se lo permiten, en el parque científico y tecnológico que entrará en funcionamiento en La Laguna.



Esta empresa, que es un grupo tecnológico multisectorial, forma parte de la Alianza contra la COVID-19 y ha firmado con el Cabildo de Tenerife un acuerdo para instalarse en el parque científico y tecnológico de La Laguna.



Rafael Rebolo también opina que ha sido un error no prepararse para afrontar la COVID-19 en cuanto surgió el primer foco en China, e insiste en que la humanidad no puede pensar que los problemas son de otros.



Indica que las fronteras no sirven para enfrentarse a una pandemia y destaca que la globalización permite detectar un problema y seguirlo "muy rápidamente", mientras que en épocas anteriores no se sabía de la existencia de una epidemia hasta que llegaba.



El director del IAC señala que las nuevas tecnologías permiten que la información llegue de forma inmediata a todo el mundo, por lo que es un error no prepararse cuando surge un foco, y también destaca la importancia de ayudarse, de no desentenderse porque parezca un problema de otros, ya que en el mundo "muy pocas cosas son problemas solo de los otros".



En el caso de la pandemia del coronavirus, la improvisación se puede achacar a todos los países, a juicio de Rafael Rebolo, quien pone como ejemplo a Estados Unidos, líder en ciencia y tecnología. A su juicio, no es cuestión de capacidad, que se tiene, sino de poner las prioridades.



Preguntado si el Universo se ha enterado de la pandemia comenta en tono jocoso que no cree y recuerda que la Tierra es un pequeño planeta alrededor de una estrella muy normal donde hay cien mil millones de estrellas y en una galaxia muy normal.