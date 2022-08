Caso uñas: una esteticista de Tenerife rechaza hacerle la manicura a un chico porque “choca” con sus creencias

Las redes se han volcado en las últimas horas en enviar mensajes de apoyo a Claudio, el joven tinerfeño que quería hacerse las uñas y fue rechazado por una manicurista de la isla por ser hombre. “Las uñas no tienen género”, compartía un indignado tuitero.

La historia se dio a conocer gracias al reconocido artista y defensor de los derechos LGTBI+ Alex Mercurio, que compartió con todos sus seguidores los mensajes que entabló el joven con la esteticista. La mujer, al conocer que su cliente iba a ser un hombre, le escribió por WhatsApp, literalmente: “Yo espero que no te ofendas, yo trato con respeto a todas las personas, sin importar su género o la condición sexual que elijan para sí, pero con mucho más respeto me trato a mí misma, por eso el hecho de hacerle las uñas a un chico choca directamente con mis creencias y con mi conciencia, no es nada contra ti personalmente”.Y remata con un “espero que lo entiendas”.

“Claudio me envió una situación con una chica que hace uñas, que se negó a hacérselas por ser un hombre. No sé muy bien qué pensar porque cada uno en su negocio está en el derecho de hacer el trabajo que quiera, pero huele un poquito como a homofobia”, subrayó Alex Mercurio.

Rápidamente la historia, bajo el hashtag #CasoUñas, se viralizó y decenas de hombres comenzaron a compartir sus manicuras. “Si ella está en todo su derecho de no hacerle las uñas a los hombres porque tiene su pisquito de homofobia, pues yo estoy en todo mi derecho de publicarla y decirle que es una homófoba”, criticó con dureza el activista.

La mujer, que en sus redes sociales publica constantemente el resultado de sus trabajos, muestra que a los hombre sí les hace tratamiento, pero en los pies. “Hay algo que se me escapa”, compartió Alex Mercurio.

Asimismo, la madre de Claudio agradeció a Alex el hecho de “dar voz a este tipo de injusticias”, además, le comunicó que la esteticista implicada pretende denunciar los hechos tras recibir constantes críticas e insultos por las redes sociales. “Habla de respeto y para nada lo ha tenido con mi hijo. Hoy me ha llamado diciéndome que le escriben por Instagram y que iba a denunciar a Claudio por esto”, concluye la madre del afectado.